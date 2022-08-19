Кабмін дозволив виїзд за кордон до 7 днів працівникам експортоорієнтованих компаній з вересня

Кабінет міністрів дозволив виїзд з 1 вересня за кордон на строк до семи днів не більше 10% та не більше 10 працівників експортоорієнтованих компаній.

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Про це повідомила в ефірі національного телемарафону перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко. За словами чиновниці, зараз є великий запит з боку такого бізнесу мати можливість виїзду працівників за кордон.

"І ми сьогодні на Кабміні ухвалили рішення про те, що з 1 вересня в бізнесу, який платить офіційно заробітну плату, не має заборгованості з податків і зборів перед бюджетом, у якого середня зарплата не менша за 20 тисяч гривень, 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей матимуть можливість виїжджати на строк до семи днів за заявкою роботодавця, і все це відбуватиметься на порталі "Дія", - сказала вона.

Міністр додала, що це важливий крок, необхідний для бізнесу, на який уряд пішов, щоб такі працівники мали змогу брати участь у міжнародних заходах, підписувати ділові контракти та повертатися до України для подальшого розвитку свого бізнесу.

В свою чергу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що вказана можливість буде реалізована для фізичних та юридичних осіб як послуга "єВідрядження".

"Сьогодні Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє запустити "єВідрядження" в експериментальному форматі... Підготуйтесь до старту "єВідрядження": подайте податкову звітність, сплатіть єдиний соціальний внесок, за сім днів до відрядження внесіть 200 тисяч гривень на рахунок Ощадбанку", - повідомив він також про додаткову умову дозволу на закордонні поїздки.

Нагадаємо також, що нещодавно на сайті президента набрали необхідні для його офіційної відповіді 25 тисяч голосів петиція про скасування обмеження на виїзд для всіх чоловіків без військового досвіду, а такі петиція про дозвіл на виїзд з України лише моряків.

На першу з них Володимир Зеленський вже відповів відмовою, пояснивши законність такої заборони та констатувавши, що її буде скасовано лише після закінчення воєнного стану. Щодо другої офіційну відповіду поки не опубліковано. Нагадаємо, що сьогоднішній день військовий стан та мобілізація продовжені до 21 листопада.

Джерело фото: ua.depositphotos.com