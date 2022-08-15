В Украине продолжили военное положение и общую мобилизацию на 90 суток

Верховная Рада продлила военное положение в Украине и срок проведения общей мобилизации до 21 ноября 2022 года.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

" Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала утверждение Указа президента о продлении срока проведения общей мобилизации", - отметил Железняк.

За соответствующие законопроекты №7664 и №7665 проголосовали 328 народных депутатов.

Напомним, президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 августа, внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения.

Отметим, что по действующим условиям военного положения из Украины запрещено уезжать мужчинам от 18 до 60 лет, чем недовольно большое количество граждан и представители определенных бизнесов.

В частности, на сайте президента ранее уже набрала необходимые для его официального ответа 25 тысяч голосов петиция об отмене ограничения на выезд для мужчин без военного опыта, а накануне этот порог преодолела петиция о разрешении на выезд из Украины моряков