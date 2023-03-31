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Категория
Общество
Дата публикации

В Берлине заработал украинский паспортный сервис

германия паспорт беженцы
В Германии появилось подразделение ГП "Документ", которое должно помогать украинским беженцам с документами. Фото: министерство внутренних дел Украины

В столице Германии появилось подразделение ГП "Документ", которое должно помогать украинским беженцам с документами. Пока сервис работает в тестовом режиме. Информация об открытии появилась на сайте министерства внутренних дел Украины.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала полномасштабной войны в Украине на территории Германии оказались более 1 миллиона вынужденно перемещенных украинцев, требующих решения многих вопросов с паспортными документами - сообщают в МВД.

ГП "Документ" будет работать с понедельника по субботу, с 9:00 и 18:00 за «живой» очередью. Со временем появится электронная очередь.

Теперь украинцы, оказавшиеся в Берлине, могут получить такие услуги, как:

  1. оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  2. обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  3. обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
  4. одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
  5. обмен водительского удостоверения;
  6. страхование.

Центр обслуживания граждан паспортного сервиса в г. Берлин находится по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, этаж 2.

Напомним, подразделения украинского паспортного сервиса ГП "Документ" работают в Польше, Словакии, Чехии и Турции.