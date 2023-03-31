У Берліні запрацював український паспортний сервіс

У німецькій столиці з’явився підрозділ ДП "Документ", який має допомагати українським біженцям з документами. Поки що сервіс працює в тестовому режимі. Інформація про відкриття з’явилася на сайті міністерства внутрішніх справ України.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з початку повномасштабної війни в Україні на території Німеччини опинилися понад 1 мільйон вимушено переміщених українців, які потребують вирішення чимало питань з паспортними документами - повідомляють у МВС.

ДП "Документ" працюватиме з понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 за «живою» чергою. Згодом з'явиться електронна черга.

Відтепер українці, які опинилися в Берліні, можуть отримати такі послуги, як:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого); обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

обмін посвідчення водія;

страхування.



Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у м. Берлін знаходиться за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.

Нагадаємо, підрозділи українського паспортного сервісу ДП "Документ" працюють у Польщі, Словаччині, Чехії та Туреччині.