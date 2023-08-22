Кабмін дозволив оформляти та оновлювати посвідки на проживання в Україні за її межами

Кабінет міністрів запровадив механізм закордонного оформлення або обміну у звʼязку з втратою, викраденням чи непридатністю для подальшого використання посвідки на постійне проживання в Україні.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено на засіданні 22 серпня. Ним внесено зміни до постанови №678 від 10 червня 2022 року, якою було затверджено експериментальний проект з оформлення паспортів (зокрема, закордонних) громадянам України, які перебувають за кордоном.

Оформлювати посвідки на проживання буде теж, як зазначено, відокремлений підрозділ (філія, представництво) держпідприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби.

Також за кордоном посвідку можна буде обміняти у звʼязку із досягненням 25- або 45-річного віку (але лише в разі коли відповідний іноземець або особа без громадянства документовані посвідкою, що не містить безконтактного електронного носія).

Нагадаємо, що підрозділи паспортного сервісу українського держпідприємства "Документ" працюють вже у таких країнах як Польща, Словаччина, Чехія, Туреччина, Німеччина та Іспанія.

Зазначимо при цьому, що ще в жовтні 2022 року Кабмін продовжив дію посвідок на проживання, а також паспортів з не вклеєними після 25- чи 45-річчя фото до кінця війни. Водночас це рішення не стосувалося громадян Росії, які мають посвідки на проживання в Україні.

Більш того, уряд тоді зупинив розгляд територіальними органами ДМС заяв громадян РФ про оформлення дозволу на імміграцію, оформлення та обмін посвідок на постійне чи тимчасове проживання.