В Іспанії відкрили український паспортний сервіс

В іспанському місті Валенсія в тестовому режимі розпочав роботу відокремлений підрозділ ДП "Документ". В ньому українці можуть подати заявки на оформлення українських паспортних документів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Підрозділ ДП "Документ" облаштований у мікроавтобусах білого кольору із символікою "Паспортного сервісу", які знаходяться за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія. Підрозділ в Іспанії працює з понеділка до суботи з 09:00 до 18:00. Обслуговування здійснюється у порядку живої черги.

Громадяни України можуть отримати наступні послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі потреби);

одночасне оформлення закордонного паспорта й ID-картки;

страхування.

Планується, що згодом послуга з обміну водійського посвідчення також стане доступна.

Нагадаємо, підрозділи українського паспортного сервісу ДП "Документ" працюють у Польщі, Словаччині, Чехії та Туреччині. Нещодавно підрозділ ДП "Документ" також з’явився у Берліні. Там сервіс поки що працює в тестовому режимі.