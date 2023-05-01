В Испании открыли украинский паспортный сервис

В испанском городе Валенсия в тестовом режиме начало работу обособленное подразделение ГП "Документ". В нем украинцы могут подать заявки на оформление паспортных документов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Подразделение ГП "Документ" оборудовано микроавтобусами белого цвета с символикой "Паспортного сервиса", которые находятся по адресу: Xàtiva, 46007 Valencia, Испания. Подразделение в Испании работает с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Обслуживание производится в порядке живой очереди.

Граждане Украины могут получить следующие услуги:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае необходимости);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

страхование.

Планируется, что впоследствии услуга по обмену водительского удостоверения станет доступна.

Напомним, подразделения украинского паспортного сервиса ГП "Документ" работают в Польше, Словакии, Чехии и Турции. Недавно подразделение ГП "Документ" также появилось в Берлине. Там сервис пока работает в тестовом режиме.