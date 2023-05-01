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В Испании открыли украинский паспортный сервис
В испанском городе Валенсия в тестовом режиме начало работу обособленное подразделение ГП "Документ". В нем украинцы могут подать заявки на оформление паспортных документов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Подразделение ГП "Документ" оборудовано микроавтобусами белого цвета с символикой "Паспортного сервиса", которые находятся по адресу: Xàtiva, 46007 Valencia, Испания. Подразделение в Испании работает с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Обслуживание производится в порядке живой очереди.
Граждане Украины могут получить следующие услуги:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
- обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
- обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае необходимости);
- одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
- страхование.
Планируется, что впоследствии услуга по обмену водительского удостоверения станет доступна.
Напомним, подразделения украинского паспортного сервиса ГП "Документ" работают в Польше, Словакии, Чехии и Турции. Недавно подразделение ГП "Документ" также появилось в Берлине. Там сервис пока работает в тестовом режиме.