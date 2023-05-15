В Украине родители смогут одновременно оформлять загранпаспорта детям до 14 лет

С 15 мая 2023 года, кроме одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта, родители или законные представители смогут одновременно оформлять паспорта для выезда за границу также детям до 14 лет.

Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины

За одно посещение один из родителей может одновременно оформить:

ID-карту и паспорт для выезда за границу себе;

ID-карту и загранпаспорт для себя, а также загранпаспорт своему ребенку до 14 лет.

Для лица, не достигшего 14-летнего возраста или лица, признанного судом ограниченно дееспособным или недееспособным, это могут сделать родители (в том числе усыновители), а также опекуны, попечители или другие законные представители.

Для этого нужно подать заявление и соответствующие документы в подразделение ГМС, центр обслуживания "Паспортный сервис" в Украине или за рубежом или в ЦПАУ (ЦНАП).

"Если ребенку, которому оформляют загранпаспорт, исполнилось 12 лет, его присутствие при подаче документов обязательно", - уточнили в правительстве.

Отметим, что в Украине уже почти год действует экспериментальный проект, реализуемый Государственной миграционной службой, по одновременному оформлению, обмену паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу.

Напомним также, что за границей подразделения украинского паспортного сервиса ГП "Документ" работают в Польше, Словакии, Чехии, Испании и Турции. Недавно подразделение ГП "Документ" также появилось в Берлине. Там сервис пока работает в тестовом режиме.