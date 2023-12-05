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Кабмін дозволив оформляти молодим українцям перший паспорт за кордоном
Кабінет міністрів дозволив прийняття відокремленими підрозділами державного підприємства "Документ" за кордоном документів та формування заяви-анкети (у тому числі отримання біометричних даних) для оформлення українцям паспорта вперше після досягнення 18-річного віку.
Як повідомляють Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, передбачено й можливість оформлення паспорту без подання документів з фотозображенням особи, виданих уповноваженими органами, установами, організаціями.
Закордонним підрозділам ДП "Документ" надано можливість проводити процедуру встановлення особи у режимі відеоконференцзв’язку за участю заявника та членів його сім’ї, близької особи.
Відповідні зміни внесено до порядку реалізації експериментального проекту з оформлення за кордоном паспортів українців, оформлення й обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідок на постійне проживання. Останню функцію для ДП "Документ", нагадаємо, було запроваджено в серпні.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Нагадаємо, що підрозділи паспортного сервісу українського держпідприємства "Документ" працюють вже у таких країнах як Польща, Словаччина, Чехія, Туреччина, Німеччина та Іспанія.
Зазначимо також, що завдяки співпраці з ДП "Документ" Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ українці можуть відновити українське водійське посвідчення у згаданих країнах (крім Словаччини, де поки доступний виключно обмін цих документів).
Джерело фото: ua.depositphotos.com