Кабмін дозволив оформляти молодим українцям перший паспорт за кордоном

Кабінет міністрів дозволив прийняття відокремленими підрозділами державного підприємства "Документ" за кордоном документів та формування заяви-анкети (у тому числі отримання біометричних даних) для оформлення українцям паспорта вперше після досягнення 18-річного віку.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Як повідомляють Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, передбачено й можливість оформлення паспорту без подання документів з фотозображенням особи, виданих уповноваженими органами, установами, організаціями.

Закордонним підрозділам ДП "Документ" надано можливість проводити процедуру встановлення особи у режимі відеоконференцзв’язку за участю заявника та членів його сім’ї, близької особи.

Відповідні зміни внесено до порядку реалізації експериментального проекту з оформлення за кордоном паспортів українців, оформлення й обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідок на постійне проживання. Останню функцію для ДП "Документ", нагадаємо, було запроваджено в серпні.

Нагадаємо, що підрозділи паспортного сервісу українського держпідприємства "Документ" працюють вже у таких країнах як Польща, Словаччина, Чехія, Туреччина, Німеччина та Іспанія.

Зазначимо також, що завдяки співпраці з ДП "Документ" Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ українці можуть відновити українське водійське посвідчення у згаданих країнах (крім Словаччини, де поки доступний виключно обмін цих документів).

Джерело фото: ua.depositphotos.com