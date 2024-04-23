В Україні різко зріс попит на перереєстрацію автівок після ухвалення закону про мобілізацію

З початку квітня кількість реєстраційних операцій у сервісних центрах МВС зросла на 42%. Найбільший попит спостерігається на перереєстрацію за договорами купівлі-продажу та дарування, свідчить статистика Головного сервісного центру МВС.

Згідно з оприлюдненими даними, за перший тиждень квітня у сервісних центрах МВС України було проведено 43 578 реєстраційних дій, упродовж другого тижня – 48 784, а третього – 61 816.

Інфографіка: Головний сервісний центр МВС

Зазначається, що саме за договором купівлі-продажу з початку квітня було переоформлено 110 997 транспортних засобів. Для порівняння, за аналогічний період березня таких операцій було 74 389.

Водночас, за договором дарування за перші три тижні квітня було здійснено 2 564 перереєстрацій, тоді як за аналогічний період березня – 444.

Зауважимо, що саме у березні розпочався бум перереєстрацій автомобілів на жінок, зокрема через договори дарування. За даними МВС, станом на кінець 2023 року кількість перереєстрацій зросла в 2,3 рази, що може свідчити про бажання власників обходити потенційні обмеження, прописані в законі про мобілізацію.

Обмеження для ухилянтів

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності через місяць із наступного дня його опублікування, яке відбулося 17 квітня.

Серед іншого, у новому законі прописані обмеження на керування автомобілем, крім випадків, коли встановлення такого обмеження позбавляє особу основного джерела доходу (наприклад, чоловік працює водієм таксі або водієм іншого транспортного засобу) або транспортний засіб використовується у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні особи з інвалідністю 1, 2 групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю.

В інших випадках працівники ТЦК можуть звертатися до суду, який ухвалить остаточне рішення щодо особи, яка вчасно не оновила дані. Така справа буде розглядатися у суді протягом 30 днів.

Ще один з пунктів стосується вилучення автомобілів у громадян на потреби Збройних Сил. Норма не поширюється на тих, хто має лише одне авто.

Як перереєструвати автомобіль?

У Головному сервісному центрі МВС нагадали алгоритм дій, аби швидко та зручно перереєструвати транспортний засіб. Зазначають, що перед відвідуванням сервісного центру необхідно отримати талон на отримання послуги. Він доступний онлайн – на офіційному вебсайті в розділі Е-запис, а також у терміналі, що розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Під час оформлення договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС, необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина України або посвідка на тимчасове чи постійне проживання;

реєстраційний номер облікової картки;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність на іншу особу (за потреби).

Вартість перереєстрації легкового авто становить орієнтовно 755 гривень без видачі номерного знака. Також можна забронювати необхідну комбінацію цифр або літер номерного знаку онлайн в Кабінеті водія, а згодом — закріпити цей номер на своє авто.

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