В Україні на фоні ініціативи про позбавлення прав ухилянтів спостерігається бум перереєстрацій автомобілів на жінок

В Україні спостерігається значне збільшення випадків передачі автомобілів від чоловіків своїм дружинам через договори дарування. Ймовірно, така ситуація зумовлена новими законопроектом про мобілізацію, який вводить певні обмеження на володіння майном для чоловіків, що ухиляються від мобілізації.

Про це пише NGL.media, посилаючись на щомісячні дані МВФ.

Повідомляється, що українські жінки масово стають власницями автомобілів через договори дарування, показують дані МВС. Станом на кінець минулого року кількість перереєстрацій зросла в 2,3 рази, що свідчить про бажання власників обходити потенційні обмеження.

Згідно з даними, зазвичай кількість таких перереєстрацій становила близько двохсот на місяць, але починаючи з літа 2023 року ця цифра стрімко зросла. У грудні кількість договорів сягнула майже 500, у січні перевищила 1000, а у лютому – становила майже 1300 договорів.

Дану норму з проєкту закону виключили

12 березня комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав поправку про виключення із законопроєкту про мобілізацію норми щодо заходів впливу за ухилення від мобілізації, повідомила народна депутатка від "Євросолідарності" Ірина Фріз.

"Щойно під час засідання комітету нацбезпеки, оборони та розвідки було підтримано правку про виключення пункту 2 першого розділу законопроекту про мобілізацію, яким вносились зміни до Кодексу адміністративного судочинства. Вони стосувались введення заходів впливу(обмежень, блокування) щодо виїзду за кордон, водіння транспортних засобів та блокування рахунків", - написала вона.

Депутатка додала, що до цієї норми було подано понад 300 правок, які вказували на недоліки та протиправні механізми цього обмеження. Наступне засідання комітету, під час якого можуть бути також прийняті певні правки, заплановано на завтра.

"Якщо б ми такими темпами рухались без закриття засідання через відхилення внесених "законодавчих новел", то до кінця тижня точно можна б було пройти всі правки", - додала Фріз.

Ухилянтів могли позбавити права керувати авто

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський підтримав позбавлення права керувати авто.

За словами нардепа, норми обмеження конституційних прав і свобод є найбільш дискусійними. Мова йде про обмеження прав фізичної особи у виїзді за межі України, про обмеження прав на керування транспортним засобом, а також про накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках.

"Ми вирішили, що обмеження у праві виїзду за межі України для військовозобов'язаних, чоловіків віком від 18 до 60 років вже є прописане в законі про правовий режим воєнного стану. Додатково це регулювати в новому законі, на наш погляд, потреби немає. В законі України про затвердження указу президента України про запровадження воєнного стану ми це врегулювали і так", - сказав він.

Водночас була підтримана норма щодо заборони чоловіку керувати транспортним засобом, якщо він "не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо".

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Документ розробили Міністерство оборони спільно з Генеральним Штабом.

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