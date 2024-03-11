Скільки ухилянтів притягнули до відповідальності у 2023 році

1 274 вироків в України було винесено у судових справах про ухилення від військової служби у 2023 році. Обвинувачені українці призивного віку отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до 5 років.

Про це повідомляє "Опендатабот".

3 746 вироків ухилянтам

За даними аналітиків, 3 746 вироків ухилянтам сумарно було ухвалено від самого початку війни у 2014 році. Третина з них припадає на 2023 рік.

"Перший пік покарань ухилянтів трапився у 2015 році: тоді було ухвалено 1 596 вироків. Далі їх кількість поступово спадала, досягнувши 8 доведених до кінця справ у 2021 році. Проте вже в перший рік великої війни таких справ побільшало у 20 разів — до 220 вироків", - зауважують в "Опендатабот".

Аналітики звертають увагу, що кількість справ торік зросла у 5 разів - до 1 274. 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув’язненням.

"Наприклад, у вересні торік військовозобов`язаний пройшов медкомісію, отримав повістку, але не прийшов до пункту збору. Як наслідок він отримав вирок про позбавлення волі на 3 роки", - повідомляють в "Опендатабот".

Там додають, що 120 вироків ухилянтам вже було винесено у січні 2024 року. Це становить 54% від загальної кількості вироків за цією статтею за увесь 2022 рік.

Мобілізація в Україні

Наразі в Україні дія воєнного стану та загальної мобілізації продовжені до 13 травня 2024 року.

Після вручення повістки військовозобов'язаним необхідно обов'язково прийти до ТЦК для вивірення даних.

Водночас місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством. У квітні 2022 року ТЦК отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку.

7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Документ розробили Міністерство оборони спільно з Генеральним Штабом.

Як повідомив депутат Федір Веніславський, Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію.

"Щодо блокування коштів на рахунках, грошових активів тощо - ми в комітету цю норму відхилили. Тому малоймовірно, що норма про арешт рахунків потрапить у фінальний варіант закону", - заявив Веніславський.

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