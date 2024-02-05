Рекордну кількість людей подали у розшук у 2023 році: кого шукають найчастіше

Понад 7 тисяч осіб було подано у розшук торік за даними Міністерства внутрішніх справ. Найчастіше у розшук потрапляють через колабораціонізм, крадіжки та шахрайство. Більшість розшукуваних віком від 24 до 45 років.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними МВС, 7422 людини подано у розшук у 2023 році в Україні.

"Це найбільша кількість за останні п’ять років та на 40% більше, ніж у 2021 році. Напередодні повномасштабної у розшук подали 5 269 осіб за рік", - підкреслюють аналітики.

Найчастіше розшукують колаборантів, крадіїв та шахраїв

Як зауважують в "Опендатабот", найчастіше у розшук у 2023 році потрапляли через колабораціонізм (Ст.111-1 ККУ) — 21,7%.

"У топі причин,через які людину можуть внести у розшук, також крадіжки (Ст.185 ККУ) — 18,2%, державна зрада (Ст.111 ККУ) — 5,3% та шахрайство (Ст.190) — 4,8%", - підкреслюють аналітики.

Регіони, де найчастіше розшукуються особи

За даними "Опендатабот", 44% осіб з реєстру були подані у розшук у прифронтових регіонах. Очолює антитоп Донеччина — 752 особи (10,1%), далі йдуть Харківщина — 696 (9.4%), Херсонщина — 637 (8.6%), Запорізька — 620 (8.4%) та Луганська області — 561 (7.6%).

Причини переховування

"Майже половина людей у розшуку переховуються від органів досудового розслідування — 3 299 осіб або ж 44%. На другому місці ті, хто переховується від суду — 2 126 людей. Трійку замикають люди, які засуджені до покарання без позбавлення волі — 1183 людини", - зазначають аналітики.

Вони додають, що дозвіл на затримання винесено по майже 18% людей у розшуку, а ще 15% мають бути під вартою.

Як зауважують в "Опендатабот", 79% осіб у розшуку — це чоловіки, жінки становлять 21% від загальної кількості у 2023 році.

Більшість людей у розшуку у 2023 році віком від 25 до 45 років. Найстаршому розшукуваному 87 років, а наймолодшому — 6 років.

Загалом станом на кінець січня 2024 року у розшуку знаходиться 55 992 осіб.

Нагадаємо, після рекордного всплеску автовикрадень у перший рік повномасштабного вторгнення, за даними МВС, кількість автоугонів повертається до звичного рівня. У 2023 році зафіксовано майже стільки ж викрадень авто, як до початку повномасштабної війни. До антитопу регіонів, де найчастіше викрадають авто, потрапили Донеччина, Дніпропетровщина та Херсонщина.