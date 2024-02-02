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Кількість автоугонів повернулася на довоєнний рівень: які авто викрадають найчастіше
Після рекордного всплеску автовикрадень у перший рік повномасштабного вторгнення, за даними МВС, кількість автоугонів повертається до звичного рівня. У 2023 році зафіксовано майже стільки ж викрадень авто, як до початку повномасштабної війни. До антитопу регіонів, де найчастіше викрадають авто, потрапили Донеччина, Дніпропетровщина та Херсонщина.
Про це повідомляє "Опендатабот".
Зазначається, що в Україні за весь 2023 рік було зафіксовано 1278 викрадень автомобілів.
"Це майже на 90% менше, ніж у 2022 році, коли було зафіксовано рекордну кількість автоугонів — 12 448 авто. Для порівняння, у 2021 році цей показник складав 1148 викрадених авто", - зауважують аналітики.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Половина викрадень авто припадає на три прифронтові регіони
За даними "Опендатабот", половина викрадень авто торік припала на три прифронтові регіони.
Другий рік поспіль першість тримає Донеччина — 375 викрадень, далі йде Херсонщина — 178 транспортних засобів. А замикає трійку антилідерів Дніпропетровщина — 168 автоугони.
До початку повномасштабної війни найбільше авто викрадали у Києві: 34% від усіх автоугонів за 2021 рік.
Найменшу кількість автовикрадень у 2023 році зафіксовано у Тернопільській та Івано-Франківській областях — по 4 автоугони на кожен регіон.
Які авто викрадають найчастіше
Як підкреслюють в "Опендатабот", найчастіше минулоріч зловмисники викрадали легкові авто — 59% та вантажівки — 15%, а найменше — моторолери: менше 1%.
Найпопулярнішою маркою серед автовикрадачів торік був ВАЗ — 206 автівок або 16% від усієї кількості. До топу також потрапили: ГАЗ — 60 (4.7%), Volkswagen — 46 (3.6%), Renault — 42 (3.3%) та Hyundai — 30 (2.3%).
"Що стосується моделей, то тут смаки автовикрадачів дещо змінились на відміну від попередніх років. Так, у 2023 році найчастіше викрадали такі моделі: ВАЗ — 2107, 21063, 2121, 2106 та DAEWOO — LANOS", - зауважують аналітики.
Для порівняння, у попередні 21-22 роки зловмисники частіше викрадали: Renault Duster, Volkswagen Transporter, Hyundai Tucson, Santa Fe і Mitsubishi Outlander.
"У реєстрі зафіксовано 78 395 угонів авто станом на кінець січня 2024 року. Найдавніший запис щодо викрадення авто внесено у реєстр 8 липня 1980 року", - підсумували аналітики.
Нагадаємо, платформа "Опендатабот" повідомляла, що за 9 місяців 2023 року зареєстровано 1191 провадження щодо незаконного заволодіння транспортним засобом.
Джерело фото: ua.depositphotos.com