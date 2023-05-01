В Україні побільшало ДТП: які області лідирують в антирейтингу

Кількість ДТП з постраждалими та загиблими в Україні повертається на показники до великого вторгнення. Зокрема, це стосується й аварій, де постраждали діти. В антирейтингу за кількістю ДТП з жертвами лідирує Дніпропетровська область.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Зазначається, що від початку 2023 року кількість дорожніх пригод з постраждалими сягнула показників до великого вторгнення. Так, за перші три місяці поточного року вже зафіксовано 4 538 аварій.

"Це співвідносно з відповідним періодом 2021 року, коли було зафіксовано 4 457 аварій з жертвами", - зауважують аналітики.

Вони додають, що за кількістю ДТП з загиблими та/або травмованими за перші 3 місяці 2023 лідирує Дніпропетровщина — 418 випадків. Це 9% від загальної кількості аварій з постраждалими.

В антитопі також опинилися Київ — 400 ДТП с жертвами та Львівська область — 373 аварії.

"Цьогоріч Дніпропетровщина впевнено лідирує в усіх антирейтингах ДТП: у цьому регіоні загалом найбільша кількість аварій з постраждалими, зокрема, найбільше летальних ДТП, та друге місце в Україні за кількістю травмованих", - підкреслюють аналітики.

Крім того, за 3 місяці 2023 року 571 дитина була травмована в ДТП та 26 загинуло. Ці показники співвідносні зі статистикою 2021 року.

Нагадаємо, кількість автоугонів в Україні у 2022 році зросла майже вдвічі. За рік було відкрито 4 194 кримінальних проваджень щодо незаконного заволодіння транспортним засобом, але до суду доходила лише кожна 5 справа.

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