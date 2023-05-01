В Украине увеличилось количество ДТП: какие области лидируют в антирейтинге

Количество ДТП с пострадавшими и погибшими в Украине возвращается на показатели до большого вторжения. В частности это касается и аварий, где пострадали дети. В антирейтинге по числу ДТП с жертвами лидирует Днепропетровская область.

Об этом сообщает платформа "Опендатабот".

Отмечается, что с начала 2023 года количество дорожных происшествий с пострадавшими достигло показателей до большого вторжения. Так, за первые три месяца текущего года уже зафиксировано 4538 аварий.

"Это соотносительно с соответствующим периодом 2021 года, когда было зафиксировано 4457 аварий с жертвами", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что по количеству ДТП с погибшими и/или травмированными за первые 3 месяца 2023 года лидирует Днепропетровщина — 418 случаев. Это 9% от общего количества аварий с пострадавшими.

В антитопе также оказались Киев – 400 ДТП с жертвами и Львовская область – 373 аварии.

"В этом году Днепропетровщина уверенно лидирует во всех антирейтингах ДТП: в этом регионе в целом наибольшее количество аварий с пострадавшими, в частности больше всего летальных ДТП, и второе место в Украине по количеству травмированных", - подчеркивают аналитики.

Кроме того, за 3 месяца 2023 571 ребенок был травмирован в ДТП и 26 погиб. Эти показатели соответствуют статистике 2021 года.

Напомним, количество автоугонов в Украине в 2022 году выросло почти вдвое. За год было открыто 4 194 уголовных производства по незаконному завладению транспортным средством, но до суда доходило только каждое 5 дело.

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