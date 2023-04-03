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Происшествия
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Под Киевом произошло крупное ДТП

ДТП, полиция
Фото: Патрульная полиция

Возле Киева столкнулись 10 автомобилей.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

ДТП произошло на 25 км автодороги "Киев — Чоп" вблизи с. Капитановка, предварительно столкнулись 10 транспортных средств.

В направлении Киева движение транспорта затруднено.

Патрульные регулируют движение, также на месте происшествия работают медики и следователи.

Полиция призывает планировать маршрут поездки с учетом этой информации, а также ответственно управлять, соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим.

Напомним, ранее народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Владимир Гевко стал участником ДТП, в результате которого погиб один человек.