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Под Киевом произошло крупное ДТП
Возле Киева столкнулись 10 автомобилей.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.
ДТП произошло на 25 км автодороги "Киев — Чоп" вблизи с. Капитановка, предварительно столкнулись 10 транспортных средств.
В направлении Киева движение транспорта затруднено.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Патрульные регулируют движение, также на месте происшествия работают медики и следователи.
Полиция призывает планировать маршрут поездки с учетом этой информации, а также ответственно управлять, соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим.
Напомним, ранее народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Владимир Гевко стал участником ДТП, в результате которого погиб один человек.