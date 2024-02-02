Количество автоугонов вернулось на довоенный уровень: какие авто угоняют чаще всего

После рекордного всплеска автоугонов в первый год полномасштабного вторжения, по данным МВД, количество автоугонов возвращается к привычному уровню. В 2023 году зафиксировано почти столько же угонов авто, как до начала полномасштабной войны. В антитоп регионов, где чаще всего угоняют авто, попали Донетчина, Днепропетровщина и Херсонщина.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что в Украине за весь 2023 год было зафиксировано 1278 угонов автомобилей.

"Это почти на 90% меньше, чем в 2022 году, когда было зафиксировано рекордное количество автоугонов - 12 448 авто. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 1148 угнанных авто", - отмечают аналитики.

Где чаще всего угоняют авто

По данным "Опендатабот", половина угонов авто в прошлом году пришлась на три прифронтовых региона.

Второй год подряд первенство держит Донбасса — 375 угонов, дальше идет Херсонщина — 178 транспортных средств. А замыкает тройку антилидеров Днепропетровщина – 168 автоугона.

До начала полномасштабной войны больше всего авто угоняли в Киеве: 34% всех автоугонов за 2021 год.

Наименьшее количество автоугонов в 2023 году зафиксировано в Тернопольской и Ивано-Франковской областях - по 4 автоугона на каждый регион.

Какие авто угоняют

Как подчеркивают в "Опендатабот", чаще всего в прошлом году злоумышленники угоняли легковые авто - 59% и грузовики - 15%, а меньше всего - мотороллеры: менее 1%.

Самой популярной маркой среди автоугонщиков в прошлом году был ВАЗ — 206 автомобилей или 16% от всего количества. В топ также попали: ГАЗ - 60 (4.7%), Volkswagen - 46 (3.6%), Renault - 42 (3.3%) и Hyundai - 30 (2.3%).

"Что касается моделей, то здесь вкусы автоугонщиков несколько изменились в отличие от предыдущих лет. Так, в 2023 году чаще всего угоняли следующие модели: ВАЗ - 2107, 21063, 2121, 2106 и DAEWOO - LANOS", - отмечают аналитики.

Для сравнения, в предыдущие 21-22 годы злоумышленники чаще угоняли: Renault Duster, Volkswagen Transporter, Hyundai Tucson, Santa Fe и Mitsubishi Outlander.

"В реестре зафиксировано 78 395 угонов авто по состоянию на конец января 2024 года. Самая древняя запись по угону авто внесена в реестр 8 июля 1980 года", - подытожили аналитики.

Напомним, платформа "Опендатабот" сообщала, что за 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 1191 производство по незаконному завладению транспортным средством.

Источник фото: ua.depositphotos.com