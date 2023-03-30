Количество автоугонов в Украине возросло почти вдвое: до суда доходит только каждое 5 дело

Количество автоугонов в Украине в 2022 году выросло почти вдвое. За год было открыто 4 194 уголовных производства по незаконному завладению транспортным средством, но до суда доходило только каждое 5 дело.

Об этом сообщила платформа Опендатабот.

Отмечается, что начиная с 2017 года количество открытых производств о угоне авто ежегодно уменьшалось в среднем, на 25%.

За последние 10 лет наименьшее количество производств было зарегистрировано в 2021 году - 2 894, в среднем, это 240 дел в месяц.

В 2022 году среднемесячный показатель достиг 350 производств.

"Такой стремительный рост средних показателей по отношению к 2021 году и статистике в целом связан со всплеском автоугонов весной 2022 года", - объясняют аналитики.

Так, в марте-мае 2022 года зарегистрировано 1956 дел о краже авто. Это почти половина всех производств, зарегистрированных за год. Весной, в среднем, регистрировалось 650 производств в месяц.

Летом средние показатели автоугонов упали до 350 производств в месяц. Осенью сокращение продолжилось — до 240 производств в месяц, до уровня 2021 года. Уже в декабре было зарегистрировано наименьшее количество автоугонов в год — 100.

В 2023 году количество производств о воровстве авто даже ниже показателей до большого вторжения. За первые два месяца 2023 года уже зарегистрировано 310 новых производств. Это на 20% меньше, чем за январь-февраль 2022 года.

"Если в 2021 году до суда доходило каждое второе дело, то в 2022 году на судебное разбирательство попадало только каждое пятое производство о угоне авто", - подчеркивают аналитики.

Отметим, что по сравнению с довоенным временем количество преступлений в Украине уменьшилось на 10%. А с начала войны количество смертельных ДТП снизилось на 17%.