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Продажи новых электромобилей в Украине увеличились в три раза
В феврале украинцы приобрели 413 новых автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что по отношению к показателю февраля прошлого года, рынок новых электромобилей увеличился втрое, а к результату января этого года прибавил 40%.
Бестселлером на рынке новых авто снова стал VOLKSWAGEN ID.4. За месяц украинский автопарк пополнили 134 новых автомобиля этой модели.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Второй результат у DONG FENG (HONDA) M-NV – 86 авто.
На третьем месте VOLKSWAGEN ID.6 – 33 шт.
Четвертая по популярности модель – компактная HONDA E – 27 шт.
Замыкает ТОП-5 февральского рынка – MERCEDES-BENZ EQC – 16 шт.
Всего с начала года в Украине было реализовано 708 новых электромобилей, что на 164% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Отметим, по итогам 2022 года украинцы приобрели 13,6 тысячи авто, с нулевым уровнем выбросов, что в полтора раза больше по сравнению с 2021 годом.