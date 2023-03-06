Продажи новых электромобилей в Украине увеличились в три раза

В феврале украинцы приобрели 413 новых автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).

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Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что по отношению к показателю февраля прошлого года, рынок новых электромобилей увеличился втрое, а к результату января этого года прибавил 40%.

Бестселлером на рынке новых авто снова стал VOLKSWAGEN ID.4. За месяц украинский автопарк пополнили 134 новых автомобиля этой модели.

Второй результат у DONG FENG (HONDA) M-NV – 86 авто.

На третьем месте VOLKSWAGEN ID.6 – 33 шт.

Четвертая по популярности модель – компактная HONDA E – 27 шт.

Замыкает ТОП-5 февральского рынка – MERCEDES-BENZ EQC – 16 шт.

Всего с начала года в Украине было реализовано 708 новых электромобилей, что на 164% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Отметим, по итогам 2022 года украинцы приобрели 13,6 тысячи авто, с нулевым уровнем выбросов, что в полтора раза больше по сравнению с 2021 годом.