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Какие авто покупали украинцы в феврале: ТОП-5 марок
В феврале рынок новых легковых автомобилей обвалился почти вдвое, но среди украинцев растет спрос на премиальные бренды.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что в кратчайшем месяце года в Украине было реализовано чуть более 2,7 тыс. новых легковых авто.
По сравнению с февралем 2022 года рынок новых легковых автомобилей уменьшился почти вдвое, а относительно январского результата текущего года – на 8%.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 351 регистрация. Это на 50% меньше, чем в прошлом.
Второй по количеству полученных номеров была марка Volkswagen – 255 автомобилей (-9%).
В то же время BMW прибавила 65% в февральских продажах и закончила месяц на отметке 221 авто, ворвавшись в тройку лидеров.
Четвертый результат продемонстрировали сразу две марки – Mercedes-Benz и Hyundai, по 211 автомобилей в каждой.
Но если корейская марка потеряла от прошлогоднего показателя 38%, то Mercedes-Benz увеличил продажи на 17%.
Замыкает ТОП-5 февраля Renault – 201 шт. (-69%).
Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 174 регистрации.
Всего с начала года отечественный автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
Отметим, в январе 2023 года в Украине было зарегистрировано около трех тысяч новых легковых автомобилей, что на 23% меньше, чем в предыдущем месяце.
Наибольшей популярностью среди украинцев пользовались автомобили Toyota, в январе которых было приобретено 585 единиц.