Какие авто покупали украинцы в феврале: ТОП-5 марок

В феврале рынок новых легковых автомобилей обвалился почти вдвое, но среди украинцев растет спрос на премиальные бренды.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в кратчайшем месяце года в Украине было реализовано чуть более 2,7 тыс. новых легковых авто.

По сравнению с февралем 2022 года рынок новых легковых автомобилей уменьшился почти вдвое, а относительно январского результата текущего года – на 8%.

Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 351 регистрация. Это на 50% меньше, чем в прошлом.

Второй по количеству полученных номеров была марка Volkswagen – 255 автомобилей (-9%).

В то же время BMW прибавила 65% в февральских продажах и закончила месяц на отметке 221 авто, ворвавшись в тройку лидеров.

Четвертый результат продемонстрировали сразу две марки – Mercedes-Benz и Hyundai, по 211 автомобилей в каждой.

Но если корейская марка потеряла от прошлогоднего показателя 38%, то Mercedes-Benz увеличил продажи на 17%.

Замыкает ТОП-5 февраля Renault – 201 шт. (-69%).

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 174 регистрации.

Всего с начала года отечественный автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Отметим, в январе 2023 года в Украине было зарегистрировано около трех тысяч новых легковых автомобилей, что на 23% меньше, чем в предыдущем месяце.

Наибольшей популярностью среди украинцев пользовались автомобили Toyota, в январе которых было приобретено 585 единиц.