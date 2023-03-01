Які авто купували українці в лютому: ТОП-5 марок

У лютому ринок нових легковиків обвалився майже вдвічі, але серед українців зростає попит на преміальні бренди.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що протягом найкоротшого місяця року в Україні було реалізовано трохи більше 2,7 тис. нових легкових авто.

У порівнянні з лютим 2022 року ринок нових легковиків зменшився майже удвічі, а відносно січневого результату поточного року - на 8%.

Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 351 реєстрація. Це на 50% менше, ніж торік.

Другою за кількістю отриманих номерів була марка Volkswagen – 255 авто (-9%).

Водночас BMW додала 65% у лютневих продажах та закінчила місяць на відмітці 221 авто, увірвавшись в трійку лідерів.

Четвертий результат продемонстрували одразу дві марки - Mercedes-Benz та Hyundai, по 211 авто у кожній.

Але, якщо корейська марка втратила від минулорічного показника 38%, то Mercedes-Benz збільшив продажі на 17%.

Замикає ТОП-5 лютого Renault – 201 шт. (-69%).

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster, у заліку якого 174 реєстрації.

Всього, з початку року, вітчизняний автопарк поповнили 5,7 тис. нових легкових автомобілів, що на 47% менше ніж за аналогічний період 2022 року.

Зазначимо, у січні 2023 року в Україні було зареєстровано близько трьох тисяч нових легкових автомобілів, що на 23% менше, ніж попереднього місяця.

Найбільшою популярністю серед українців користувалися автомобілі Toyota, яких в січні було придбано 585 одиниць.