Украинский рынок электромобилей вырос вдвое за январь: рейтинг марок

За первый месяц 2023 года украинцы приобрели почти 1,3 тысячи автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что вдвое превышает результат января 2022 года. Из них: легковые автомобили — 97%, коммерческие — около 3% и один автобус.

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Об этом 9 февраля сообщила ассоциация "Укравтопром".

Volkswagen ID.4 впервые возглавил рейтинг самых популярных электрокаров Украины. За январь украинскую регистрацию получили 275 автомобилей этой модели (130 новых и 145 подержанных). Второе место занимает Nissan Leaf с результатом в 171 шт. (2 новых и 169 подержанных).

На третьей строчке в рейтинге самых популярных электрокаров января – Tesla Model с результатом 108 шт. регистраций (все б/у).

104 автомобиля DONG FENG (Honda) M-NV украинцы зарегистрировали в январе, что поставило марку на четвертое место в рейтинге. Замыкает ТОП-5 январского рынка электромобилей – Tesla Model Y – 64 шт. (1 нов.). В сегменте электрических коммерческих авто первое место принадлежит Renault Kangoo ZE – 16 шт. (все б/у).

"Доля новых машин в регистрациях BEV составила 23% против 20% в январе 2022 года", - добавили в ассоциации.

Как стало известно, в январе украинцы зарегистрировали 11,5 тыс подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. Это на 64% меньше, чем в предыдущем месяце. Самым популярным подержанным авто в прошлом месяце стал Renault Megane. В течение января на украинские номера перешли 926 автомобилей этой модели.

В то же время в январе 2023 года в Украине было зарегистрировано около трех тысяч новых легковых автомобилей, что на 23% меньше, чем в предыдущем месяце.

Наибольшей популярностью у украинцев пользовались автомобили Toyota, в январе которых было приобретено 585 единиц.