Nissan планирует приобрести до 15% акций Renault EV на фоне реорганизации альянса

Nissan и Renault обнародовали детали своего обновленного альянса, в рамках которого японский автопроизводитель обязуется купить до 15% акций подразделения Renault по производству электромобилей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Reuters.

Соглашение, которое также включает ранее объявленное сокращение доли Renault в Nissan, чтобы сделать двух более равноправными партнерами, направлено на то, чтобы сделать альянс более свободным и сбалансированным в течение следующих 15 лет, сказал генеральный директор Renault Лука де Мео.

Отношения между двумя автопроизводителями, которые сильно обострились из-за ареста в 2018 году его архитектора и бывшего председателя Карлоса Гона на фоне финансового скандала, долгое время были источником недовольства среди руководителей Nissan.

Несмотря на то, что два десятилетия назад Renault выручила Nissan, по объему продаж она является меньшим автопроизводителем.

"Я считаю, что то, о чем мы договорились, намного лучше, чем то, что у нас было в последние несколько лет", — сказал де Мео на презентации нового альянса в Лондоне.

Напомним, что Tesla снижает цены на электрокары в Европе и США.