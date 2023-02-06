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Nissan планирует приобрести до 15% акций Renault EV на фоне реорганизации альянса
Nissan и Renault обнародовали детали своего обновленного альянса, в рамках которого японский автопроизводитель обязуется купить до 15% акций подразделения Renault по производству электромобилей.
Об этом сообщает Reuters.
Соглашение, которое также включает ранее объявленное сокращение доли Renault в Nissan, чтобы сделать двух более равноправными партнерами, направлено на то, чтобы сделать альянс более свободным и сбалансированным в течение следующих 15 лет, сказал генеральный директор Renault Лука де Мео.
Отношения между двумя автопроизводителями, которые сильно обострились из-за ареста в 2018 году его архитектора и бывшего председателя Карлоса Гона на фоне финансового скандала, долгое время были источником недовольства среди руководителей Nissan.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Несмотря на то, что два десятилетия назад Renault выручила Nissan, по объему продаж она является меньшим автопроизводителем.
"Я считаю, что то, о чем мы договорились, намного лучше, чем то, что у нас было в последние несколько лет", — сказал де Мео на презентации нового альянса в Лондоне.
Напомним, что Tesla снижает цены на электрокары в Европе и США.