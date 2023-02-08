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Какие подержанные авто покупали украинцы в январе: ТОП-5 марок
В январе украинцы зарегистрировали 11,5 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 64% меньше, чем в январе прошлого года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что такое пополнение украинского автопарка подержанными легковушками почти в четыре раза превысило январский рынок новых машин.
Самым популярным подержанным авто в прошлом месяце стал Renault Megane. В течение января на украинские номера перешли 926 автомобилей этой модели.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Второй результат у Volkswagen Golf – 765 шт.
На третьем месте Skoda Octavia – 620 шт.
Также в ТОП-5 месяца вошли Volkswagen Passat (509 шт.) и Ford Focus (314 шт.).
Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в январе на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был AUDI 80 1993 года выпуска.
Отметим, в январе 2023 года в Украине было зарегистрировано около трех тысяч новых легковых автомобилей, что на 23% меньше, чем в предыдущем месяце.
Наибольшей популярностью среди украинцев пользовались автомобили Toyota, в январе которых было приобретено 585 единиц.