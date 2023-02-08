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Які вживані авто купували українці в січні: ТОП-5 марок
У січні українці зареєстрували 11,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 64% менше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що таке поповнення українського автопарку вживаними легковиками майже вчетверо перевищило січневий ринок нових машин.
Найпопулярнішим вживаним авто у минулому місяці став Renault Megane. Упродовж січня на українські номери перейшли 926 авто цієї моделі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Другий результат у Volkswagen Golf – 765 шт.
На третьому місці Skoda Octavia – 620 шт.
Також у ТОП-5 місяця увійшли Volkswagen Passat (509 шт.) та Ford Focus (314 шт.).
Середній вік вживаних авто, що у січні перейшли на українські номери становить 11 років, а найстарішим автомобілем був AUDI 80 1993 року випуску.
Зазначимо, у січні 2023 року в Україні було зареєстровано близько трьох тисяч нових легкових автомобілів, що на 23% менше, ніж попереднього місяця.
Найбільшою популярністю серед українців користувалися автомобілі Toyota, яких в січні було придбано 585 одиниць.