Які вживані авто купували українці в січні: ТОП-5 марок

У січні українці зареєстрували 11,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 64% менше, ніж торік.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що таке поповнення українського автопарку вживаними легковиками майже вчетверо перевищило січневий ринок нових машин.

Найпопулярнішим вживаним авто у минулому місяці став Renault Megane. Упродовж січня на українські номери перейшли 926 авто цієї моделі.

Другий результат у Volkswagen Golf – 765 шт.

На третьому місці Skoda Octavia – 620 шт.

Також у ТОП-5 місяця увійшли Volkswagen Passat (509 шт.) та Ford Focus (314 шт.).

Середній вік вживаних авто, що у січні перейшли на українські номери становить 11 років, а найстарішим автомобілем був AUDI 80 1993 року випуску.

Зазначимо, у січні 2023 року в Україні було зареєстровано близько трьох тисяч нових легкових автомобілів, що на 23% менше, ніж попереднього місяця.

Найбільшою популярністю серед українців користувалися автомобілі Toyota, яких в січні було придбано 585 одиниць.