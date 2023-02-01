Какие легковые авто покупали украинцы в январе: самые популярные марки

В январе 2023 года в Украине было зарегистрировано около трех тысяч новых легковых автомобилей, что на 23% меньше, чем в прошлом месяце.

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Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом январское пополнение автопарка страны новыми авто уменьшилось на 44%.

Наибольшей популярностью среди украинцев пользовались автомобили Toyota, в январе которых было приобретено 585 единиц (-2% к январю 2022 года).

Второй по популярности маркой стала Skoda – 235 ед. (-16%).

Третье место в рейтинге у Mercedes-Benz – 220 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк, что на 45% больше, чем годом ранее.

На четвёртом месте еще одна премиальная немецкая марка – BMW. Баварцы на треть улучшили свой прошлогодний показатель – до 212 автомобилей.

Замыкает пятерку лидеров января Volkswagen с результатом 204 автомобиля (-16%).

Также в ТОП – 10 месяцев вошли: Renault – 191 шт. (-79%); Suzuki – 184 шт. (+16%); Kia – 159 шт. (-15%); Hyundai – 159 шт. (-48%); Mazda – 97 шт. (+45%).

Бестселлером января 2023 года стал кроссовер Renault Duster, нашедший 177 покупателей.

Напомним, за 2022 год в Украину завезли и зарегистрировали 388,5 тыс. легковых автомобилей, что почти на четверть меньше, чем годом ранее.