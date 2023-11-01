Автоугонов в Украине стало вдвое меньше

За 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 1191 производства по незаконному завладению транспортным средством по статье 289 УКУ. Это почти вдвое меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Об этом сообщает "Опендатабот".

В 2023 году автоугонов стало вдвое меньше

По данным аналитиков, количество производств по угонам авто (статья 289 УКУ) падает с 2017 года — примерно на четверть в год. Исключением стал 2022 год — именно на этот год пришелся всплеск автоугонов: +45% к 2021 году.

В 2023 году, в среднем, в Украине открывают 130 производств о угоне авто в месяц.

"Стоит отметить, что после всплеска угонов авто в начале 2022 года (460 случаев в месяц), уже во втором полугодии эта цифра вернулась к средним показателям к началу полномасштабного вторжения. В 2021 году этот показатель составил 240 производств в месяц", - отмечают в пресс-службе. Опендатабот".

В суд попадает 55% дел

Как отмечают аналитики, количество производств, доходящих до суда, растет год от года. В целом, процент таких дел повысился почти вдвое: с 25,5% в 2017 году до 54% в 2021 году.

"Единственным исключением стал первый год полномасштабного вторжения — в 2022 году этот показатель упал до 19%. Однако уже за первые 9 месяцев 2023 года до суда дошло 55% производств — это 651 дело из 1191, а по 787 делам (66%) было вручены подозрения", - подчеркнули в "Опендатаботе".

Напомним, платформа "Опендатабот" сообщала, что количество автоугонов в Украине за первые 5 месяцев 2023 года уменьшилось втрое и по сравнению с соответствующим периодом в 2022 году. В то же время, до суда доходит больше дел.

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