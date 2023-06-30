В Україні у 2023 році кількість автоугонів скоротилася втричі, а судять за це частіше (ІНФОГРАФІКА)

Кількість автоугонів в Україні за перші 5 місяців 2023 року зменшилася втричі у порівнянні з відповідним періодом у 2022 році. Водночас до суду доходить більше справ.

Про це повідомляють аналітики сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Опендатабот.

Так, за 5 місяців 2023 року відкрито 718 проваджень за ст.289 ККУ — незаконне заволодіння транспортним засобом. Для порівняння, це у 3,2 рази менше до показників 2022 року, коли за відповідний період було зафіксовано 2344 справи про викрадення авто.

Майже удвічі поменшало автокрадіжок й у порівнянні з умовно мирним 2021 роком — тоді було відкрито 1264 справи.

Водночас у 2023 році підозри крадії отримують більш ніж у кожній другій справі — у 57% відкритих проваджень. Після спаду у 2022 році, коли підозри було вручено лише у 16% справ, цьогоріч ситуація повернулася до показників 2021 року. Тоді частка проваджень, за якими було вручено підозру, складала 66%.

За 5 місяців 2023 року до суду надійшло 40% справ: 286 справ з 718.

"Можна сказати, що, після спаду на першому році повномасштабного вторгнення, коли до суду потрапило лише 9% від загальної кількості проваджень, ситуація повернулася до звичного стану. Для порівняння, у 2021 році на судовий розгляд було винесено 38% від загальної кількості справ про викрадення авто", - повідомили аналітики.

Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, платформа Опендатабот повідомляла, що кількість автоугонів в Україні у 2022 році зросла майже вдвічі. За рік було відкрито 4 194 кримінальних проваджень щодо незаконного заволодіння транспортним засобом, але до суду доходила лише кожна 5 справа.

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