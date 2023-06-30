В Украине в 2023 году количество автоугонов сократилось втрое, а судят за это чаще (ИНФОГРАФИКА)

Количество автоугонов в Украине за первые 5 месяцев 2023 года уменьшилось втрое по сравнению с соответствующим периодом в 2022 году. В то же время, до суда доходит больше дел.

Об этом сообщают аналитики сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Опендатабот.

Так, за 5 месяцев 2023 года открыто 718 производств по ст.289 УКУ — незаконное завладение транспортным средством. Для сравнения, это в 3,2 раза меньше показателей 2022 года, когда за соответствующий период было зафиксировано 2344 дела о угоне авто.

Почти вдвое стало меньше автокраж и по сравнению с условно мирным 2021 годом — тогда было открыто 1264 дела.

В то же время в 2023 году подозрения воры получают более чем по каждому второму делу — в 57% открытых производств. После спада в 2022 году, когда подозрения были вручены только по 16% дел, ситуация в этом году вернулась к показателям 2021 года. Тогда доля производств, по которым было вручено подозрение, составляла 66%.

За 5 месяцев 2023 года в суд поступило 40% дел: 286 из 718 дел.

"Можно сказать, что после спада на первом году полномасштабного вторжения, когда в суд попало лишь 9% от общего количества производств, ситуация вернулась в привычное положение. Для сравнения, в 2021 году на судебное разбирательство было вынесено 38% от общего количества дел об угоне авто", - сообщили аналитики.

Инфографика: Опендатабот

Напомним, платформа Опендатабот сообщала, что количество автоугонов в Украине в 2022 году выросло почти вдвое. За год было открыто 4 194 уголовных производства по незаконному завладению транспортным средством, но до суда доходило только каждое 5 дело.

Источник фото: ua.depositphotos.com