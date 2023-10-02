Антирекорд: в Украине зафиксировали аномальную активность мошенников

За 8 месяцев в Украине зафиксировано больше производств за мошенничество, чем за два предыдущих года. В этом году было открыто около 60 тысяч уголовных дел, но только 14% из них доходило в суд.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что за восемь месяцев 2023 года в Украине было открыто 59 605 уголовных производств за мошенничество - статья 190 УКУ.

"Это больше, чем за два предыдущих года вместе взятых. Так, в 2021 году было открыто 23 847 уголовных дел, а в 2022 - 32 086", - отмечают аналитики.

По их данным, в этом году количество новых производств растет месяц от месяца.

"Так, если в начале года, в среднем, 6,7 тысячи новых производств против мошенников, уже с мая среднее количество открытых производств в месяц составляет 8,2 тысячи", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что, несмотря на рост количества открытых производств, ежегодно количество дел, которые доходят до суда, уменьшается.

"Так, за 8 месяцев 2023 года в суд доходило только 14% от общего количества открытых производств. Для сравнения, в соответствующий период 2021 года в суд попадало 30% от общего количества уголовных производств", - сообщают в Опендатабот.

В самых распространенных мошеннических схемах используются взлом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.

Заметим, за январь-май 2023 года в Украине зарегистрировали на 12% больше производств по рейдерству, чем за весь 2022 год. По всем делам с начала года до суда дошли 10%, все они касаются подделки документов.

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