Антирекорд: в Україні зафіксували аномальну активність шахраїв

За 8 місяців в Україні зафіксовано більше проваджень за шахрайство, аніж за два попередні роки. Цьогоріч було відкрито майже 60 тисяч кримінальних справ, але лише 14% з них доходило до суду.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що за вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито 59 605 кримінальних проваджень за шахрайство — стаття 190 ККУ.

"Це більше, аніж за два попередні роки разом. Так, у 2021 році було відкрито 23 847 кримінальних справ, а у 2022 — 32 086", - зауважують аналітики.

За їх даними, цьогоріч кількість нових проваджень росте місяць до місяця.

"Так, якщо на початку року, в середньому, 6,7 тисяч нових проваджень проти шахраїв, вже з травня середня кількість відкритих проваджень у місяць складає 8,2 тисячі", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що попри зростання кількості відкритих проваджень, щороку кількість справ, що доходить до суду, меншає.

"Так, за 8 місяців 2023 року до суду доходило лише 14% від загальної кількості відкритих проваджень. Для порівняння, у відповідний період 2021 року до суду потрапляло 30% від загальної кількості кримінальних проваджень", - повідомляють в Опендатабот.

У найпоширеніших шахрайських схемах використовуються злам акаунтів у соцмережах, фейкові повідомлення про соціальні виплати та створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.

Зауважимо, за січень-травень 2023 року в Україні зареєстрували на 12% більше проваджень щодо рейдерства, ніж за весь 2022 рік. З усіх справ від початку року до суду дійшли 10%, всі вони стосуються підробки документів.

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