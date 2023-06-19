Рейдерство в Україні "оживає": кількість справ про захоплення цьогоріч вже більша, ніж за весь 2022 рік

За січень-травень 2023 року в Україні зареєстрували на 12% більше проваджень щодо рейдерства, ніж за весь 2022 рік. З усіх справ від початку року до суду дійшли 10%, всі вони стосуються підробки документів.

Про це повідомляють аналітики сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Опендатабот.

За п’ять місяців в Україні зареєстрували 147 кримінальних проваджень за фактами рейдерських дій, що водночас у 2,7 разів менше, ніж у цей самий період 2021 року, коли було зареєстровано 398 проваджень

У 2023 році з 147 проваджень 87 стосуються підроблення документів (ст. 205-1 ККУ). Аналогічна кількість справ була зафіксована за весь 2022 рік. Показник за 5 місяців 2021 року перевищує цьогорічний у 3,5 рази — 305 проваджень.

Щодо інших справ в 2023 році, то за фактами протидії законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) правоохоронці розслідували 43 справи. Показник у 1,5 рази перевищує минулорічний, та на 26% поступається кількості за цей період у 2021-му.

За п’ять місяців 2023 року нараховувалося 17 рейдерських справ щодо протиправного заволодіння майном підприємств (ст. 206-2 ККУ), протягом усього 2022 року — 15, а у січні-травні 2021 року — 35.

Але не всі справи доходять до суду. У 2023 році правоохоронці передали на розгляд суддів 14 проваджень (10% від загальної кількості), відповідний період 2021 року — 133 (33% ).

Раніше експерти припускали, що зменшення кількості справ щодо рейдерства в 2022 році пов’язано з закриттям реєстрів та обмеженням проведення реєстраційних дій на підставі довіреності.

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