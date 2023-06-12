“Три роки страждань”: Вдова бізнесмена звернулася до Зеленського по допомогу і звинуватила очільника Одеської ОГА Кіпера у рейдерстві

Вдова бізнесмена Олександра Ксенофонтова Оксана Ксенофонтова звертається до президента Володимира Зеленського із проханням втрутитися у ситуацію щодо можливого рейдерського захоплення майна її покійного чоловіка

Як передає "Ділова столиця", у листі до президента вона зазначає, що третій рік потерпає від "злочинності посадовців нашої країни, починаючи з керівників правоохоронних органів, закінчуючи суддями".

Оксана Ксенофонтова стверджує, шо під керівництвом колишнього прокурора Києва Олега Кіпера було привласнено майно, що "по праву належало її покійному чоловіку", а на теперішній час належить жінці.

Вона додає, що "внаслідок безкарного та цинічного загарбництва спадщини колом посадових осіб", третій рік знаходиться в безпорадному стані, "який не має більше сил витримувати".

Жінка зазначає , що використала всі правомірні засоби захисту свого права, а посадовці — "використали всі інструменти корисного заволодіння майном моєї родини — від шахрайстава до психологічного тиску та знущання наді мною".

За словами Ксенофонтової, "на жаль, їх інструменти виявились впливовіші ніж Конституція та закони України".

Вдова бізнесмена у листі до Володимира Зеленського просить захисту, допомоги та втручання ЗМІ.

"ДС" наводить текст листа повністю.

Я, Оксана Ксенофонтова, законна дружина Ксенофонтова Олександра, який пішов із життя у 2020 р. Третій рік я потерпаю від злочинності посадовців нашої країни, починаючи з керівників правоохоронних органів, закінчуючи суддями. Під керівництвом колишнього прокурора м.Київ Кіпера Олега привласнено майно, що по праву належало моєму покійному чоловіку, а на теперішній час належить мені. Але внаслідок безкарного та цинічного загарбництва спадщини колом посадових осіб, я третій рік знаходжусь в безпорадному стані, який не маю більше сил витримувати. Я використала всі правомірні засоби захисту свого права, а посадовці використали всі інструменти корисного заволодіння майном моєї родини — від шахрайства до психологічного тиску та знущання наді мною. І на жаль, їх інструменти виявились впливовіші ніж Конституція та закони України. Прошу захисту, допомоги та втручання ЗМІ.

Шановний Володимире Олександровичу! Звертаюсь до Вас, як до президента і гаранта нашої правової держави, як на єдину і останню надію, яка може мені допомогти дати відсіч грубому та множинному порушенню закону, а також протистояти корупції в судах. Третій рік моє життя потерпає від свавілля та вседозволеності правоохоронної системи і судочинства. Розраховую на Ваше пряме втручання та захист, оскільки вичерпала всі можливості довести справедливість в судовому порядку. Маю підстави вважати, що низка судових рішень від першої до касаційної інстанції моєї справи з особливою чуйністю та цинізмом контролюються та залежать від інтересів кола осіб, яке очолює екскерівник прокуратури міста Київ та новопризначений губернатор Одеської області Олег Кіпер.

В 2020 році не стало мого чоловіка Олександра Ксенофонтова, він помер від онкологічної хвороби, залишивши моє серце та життя пустим. Але в серцях деяких посадових осіб його смерть викликала корисливий намір заволодіти спадщиною, використав своє безкарне посадове становище.

За волею мого покійного чоловіка частка власності його бізнесу та нерухомості була переписана на мене, законну дружину, оскільки ще при його житті мало місце побоювання від посягання незаконного заволодіння іншими впливовими особами.

З першого дня після смерті чоловіка та в день його похорону розпочалась реалізація стратегії по заволодінню спадщини групою осіб, на чолі з Кіпером у виконанні керуючих осіб Шапрана Сергія Валентиновича, депутата Одеської обласної ради Осіпова Володимира Олександровича та заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Скорохода Ігоря Володимировича. На 40 день після поховання чоловіка в офісах фірм, які я на той час очолювала, відбулися обшуки. Що саме шукали, мені не пояснили ні в процесуальному порядку, ні на словах, але оперували ухвалою суду на примусове вилучення "документів".

Згодом я дізналася, що в день похорон було подано заяву: я нібито стала крадійкою майна свого померлого чоловіка. Сфабриковане кримінальне провадження проти мене, маючи свій початок в Голосіївському відділі поліції через деякий час знайшло своє місце в Подільському, яке не має жодного відношення до моєї зареєстрованої адреси, але має пряме відношення до безпосереднього та опосередкованого контролю Олега Кіпера. Досудове розслідування проти мене в рамках підробленого кримінального провадження супрводжувалося звірськими методами тиску, психологічним залякуванням та моральним знущанням з боку слідчих, відповідальних за рух цієї справи та призначених експрокурором Кіпером.

В дуже короткий термін у виконанні силовиків та тітушок рейдерству та захопленню піддалися всі бізнесові структури пов’язані з моїм покійним чоловіком. З квартири, в якій я проживала разом з Олександром мене викинули на вулицю насильницьким способом, без можливості забрати особисті речі. Щодо чинних підприємств, де я законний керівник, їх за сприянням Скорохода Ігоря було загнано в борги, а саме штучно збільшено заборгованість юридичних осіб по кредитах.

Згодом стало відомо, що все майно, яке має мені належати по праву, внаслідок реалізованих корисливих інтересів та дій зацікавлених осіб або заарештовано, або передано в управління структур Шапрана.

В січні 2021 ДБР розпочало кримінально провадження за фактом шахрайського заволодіння майном за адресою вул.Саксаганського 80. В ході досудового розслідування було встановлено, що до шахрайських дій по заволодінню нерухомим майном мого чоловіка по вул. Саксаганського 80 причетні серед іншого Шапран Сергій та Осіпов Володимир. Саме Шапран і залучив в якості спільника Осіпова для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння спадковим майном мого покійного чоловіка Ксенофонтова Олександра.

Судячи з послідовності обставин, що склалися протягом трьох останніх років після смерті Олександра, висновок один — це спланований заздалегідь спосіб незаконного заволодіння майном мого покійного чоловіка, втілений в життя злочинним угруповання вище перерахованих посадових осіб.

Родини Кіпера та Осіпова тісно пов’язані, мають близькі приятельські стосунки та цивільно-правові зобов’язання. Чого вартий єдиний факт, що дружина Кіпера, Кіпер І.В., яка являється громадянкою РФ, має грошову заборгованість перед дружиною Осіповою Є.О. в розмірі 25 млн. грн, що підтверджено офіційним договором позики.

Отже, органи прокуратури м. Києва, які очолював Кіпер О., не можуть об’єктивно та справедливо здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, де фігурує депутат Одеської обласної ради Осіпов та безпосередньо зачіпаються його інтереси, оскільки близькі дружні стосунки Осіпова та впливого посадовця Кіпера нівелюють можливість законного та справедливого розгляду.

З боку Шапрана, під прискіпливим наглядом прокурора Кіпера, були прийняті рішення щодо арештів мого майна. Вони здійснили тиск на Міністра юстиції Дениса Малюську, який видав наказ про скасування всіх реєстрацій по адресі: вул. Саксаганського, 80 (там знаходиться один із бізнесів мого чоловіка – ЖК "Патріарх Холл"). Пізніше мої адвокати дізналися, що саме Шапран звертався до Департаменту архітектури із заявою про присвоєння нової адреси – вул. Саксаганського, 78-80.

Більш того, достеменні джерела мені повідомили про недавню особисту зустріч Кіпера та колегії суддів апеляційного господарського суду: Станік С.Р., Тарасенко К.В., Шаптала Є.Ю., предметом якої був вплив на останніх для прийняття рішень на користь зручної, прийнятної та такої, що влаштує коло зацікавлених осіб, позиції, а не мою, законну та правову. Слід зазначити, що ця зустріч сталася напередодні судового засідання, яке відбудеться 13.06.2023.

Маю абсолютну впевненість, що переконатись в цьому Вам не буде складно, використав дані системи відвідування судів.

Відтак, корупційні схеми з боку суддів під заступництвом екскерівника міської прокуратури Кіпера особливо не приховувались ані тоді, ані зараз та не зникали з поля зору судової влади та правоохоронців, оскільки безкарність та свавілля — відомі ознаки для посадовців неблаговидних мотивів. А завдяки відвідуванням засідань суду представниками Київської міської прокуратури, контрольованими в своїх діях Кіпером, по теперішній час здійснюється беззаконня та тиск на суддів. Таке функціонування правової системи знищує всі Конституційні принципи правосуддя в нашій державі.

Я маю той ступінь відчаю, що готова оприлюднити всі ці обставини в ЗМІ, аби покласти кінець свавіллю посадовців-рейдерів, обʼєктом неправомірності яких стала особисто я. І готова привернути увагу суддів, громадян та всіх, хто опинився на моєму місці, аби мої позовні вимоги, скарги були на розгляді в справедливих інстанціях національного судочинства.

Звертаюся до Вас, шановний пане президенте, з проханням про допомогу зупинити посадових агресорів, які не мають ні посадової, ні людської гідності і честі. Я використала всі засоби встановити справедливість, маю останню надію на Ваше втручання в цинічні та протиправні дії вказаних осіб.