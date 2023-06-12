"Три года страданий": Вдова бизнесмена обратилась к Зеленскому за помощью и обвинила главу Одесской ОГА Кипера в рейдерстве

Вдова бизнесмена Александра Ксенофонтова Оксана Ксенофонтова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию по поводу возможного рейдерского захвата имущества ее покойного мужа

Как передает "Деловая столица", в письме президенту она отмечает, что третий год страдает от "преступности чиновников нашей страны, начиная с руководителей правоохранительных органов, заканчивая судьями".

Оксана Ксенофонтова утверждает, что под руководством бывшего прокурора Киева Олега Кипера было присвоено имущество, которое "по праву принадлежало ее покойному мужу", а в настоящее время принадлежит женщине.

Она добавляет, что "в результате безнаказанного и циничного захвата наследия кругом должностных лиц", третий год находится в беспомощном состоянии, "который не имеет больше сил выдерживать".

Женщина отмечает, что использовала все правомерные средства защиты своего права, а чиновники - "использовали все инструменты полезного завладения имуществом моей семьи - от мошенничества до психологического давления и издевательства надо мной".

По словам Ксенофонтовой, "к сожалению, их инструменты оказались влиятельнее Конституции и законов Украины".

Вдова бизнесмена в письме Владимиру Зеленскому просит защиты, помощи и вмешательства СМИ.

Полный текст письма.

Я, Оксана Ксенофонтова, законная супруга Ксенофонтова Александра, ушедшего из жизни в 2020 г. Третий год я страдаю преступностью чиновников нашей страны, начиная с руководителей правоохранительных органов, заканчивая судьями. Под руководством бывшего прокурора Киева Кипера Олега присвоено имущество, которое по праву принадлежало моему покойному мужу, а в настоящее время принадлежит мне. Но в результате безнаказанного и циничного захватничества наследия кругом должностных лиц, я третий год нахожусь в беспомощном состоянии, который не в силах выдерживать. Я использовала все правомерные средства защиты своего права, а чиновники использовали все инструменты полезного завладения имуществом моей семьи — от мошенничества до психологического давления и издевательства надо мной. И к сожалению, их инструменты оказались влиятельнее Конституции и законов Украины. Прошу защиты, помощи и вмешательства СМИ.

Уважаемый Владимир Александрович! Обращаюсь к Вам, как к президенту и гаранту нашего правового государства, как на единственную и последнюю надежду, которая может помочь мне дать отпор грубому и множественному нарушению закона, а также противостоять коррупции в судах. Третий год моя жизнь страдает от произвола и вседозволенности правоохранительной системы и судопроизводства. Рассчитываю на ваше прямое вмешательство и защиту, поскольку исчерпала все возможности доказать справедливость в судебном порядке. Есть основания полагать, что ряд судебных решений от первой до кассационной инстанции моего дела с особой отзывчивостью и цинизмом контролируются и зависят от интересов круга лиц, который возглавляет экс руководитель прокуратуры города Киев и новоназначенный губернатор Одесской области Олег Кипер.

В 2020 году не стало моего мужа Александра Ксенофонтова, он умер от онкологической болезни, оставив мое сердце и жизнь пустой. Но в сердцах некоторых должностных лиц его смерть вызвала корыстное намерение завладеть наследием, использовавшим свое безнаказанное должностное положение.

По воле моего покойного мужа доля собственности его бизнеса и недвижимости была переписана на меня, законную жену, поскольку еще при его жизни имело место опасения от посягательства на незаконное завладение другими влиятельными лицами.

С первого дня после смерти мужа и в день его похорон началась реализация стратегии по завладению наследия группой лиц, во главе с Кипером в исполнении руководящих лиц Шапрана Сергея Валентиновича, депутата Одесского областного совета Осипова Владимира Александровича и заместителя начальника Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве Скорохода Игоря Владимировича. На 40 день после похорон мужа в офисах фирм, которые я в то время возглавляла, прошли обыски. Что именно искали, мне не объяснили ни в процессуальном порядке, ни на словах, но оперировали определением суда на принудительное изъятие "документов".

Впоследствии я узнала, что в день похорон было подано заявление: я якобы стала воровкой имущества своего умершего мужа. Сфабрикованное уголовное производство против меня, имея свое начало в Голосеевском отделе полиции, через некоторое время нашло свое место в Подольском, которое не имеет никакого отношения к моему зарегистрированному адресу, но имеет прямое отношение к непосредственному и опосредованному контролю Олега Кипера. Досудебное расследование против меня в рамках поддельного уголовного производства сопровождалось зверскими методами давления, психологическим запугиванием и моральным издевательством со стороны следователей, ответственных за движение этого дела и назначенных экспрокурором Кипером.

В очень короткий срок в исполнении силовиков и титушек рейдерству и увлечению подверглись все бизнес-структуры связанные с моим покойным мужем. Из квартиры, в которой я проживала вместе с Александром, меня выбросили на улицу насильственным способом, без возможности забрать личные вещи. Относительно действующих предприятий, где я законный руководитель, они при содействии Скорохода Игоря были загнаны в долги, а именно искусственно увеличена задолженность юридических лиц по кредитам.

Впоследствии стало известно, что все имущество, которое должно принадлежать мне по праву, в результате реализованных корыстных интересов и действий заинтересованных лиц либо арестовано, либо передано в управление структур Шапрана.

В январе 2021 года ДБР начало уголовное производство по факту мошеннического завладения имуществом по адресу ул.Саксаганского 80. В ходе досудебного расследования было установлено, что до мошеннических действий по завладению недвижимым имуществом моего мужа по ул. Саксаганского 80 причастны среди прочего Шапран Сергей и Владимир Осипов. Именно Шапран и привлек в качестве подельника Осипова для реализации преступного умысла, направленного на завладение наследственным имуществом моего покойного мужа Ксенофонтова Александра.

Судя по последовательности обстоятельств, сложившихся в течение трех последних лет после смерти Александра, вывод один — это запланированный заранее способ незаконного завладения имуществом моего покойного мужа, воплощенный в жизнь преступной группировки вышеперечисленных должностных лиц.

Семья Кипера и Осипова тесно связаны, имеют близкие дружеские отношения и гражданско-правовые обязательства. Чего стоит единственный факт, что супруга Кипера, Кипер И.В., являющаяся гражданкой РФ, имеет денежную задолженность перед супругой Осиповой Е.А. в размере 25 млн. грн., что подтверждено официальным договором займа.

Следовательно, органы прокуратуры г. Киева, возглавляемые Кипером О., не могут объективно и справедливо осуществлять процессуальное руководство в уголовных производствах, где фигурирует депутат Одесского областного совета Осипов и непосредственно затрагиваются его интересы, поскольку близки дружеские отношения Осипова и влиятельного чиновника Кипера. нивелируют возможность законного и справедливого разбирательства.

Со стороны Шапрана, под пристальным наблюдением прокурора Кипера, были приняты решения по арестам моего имущества. Они оказали давление на Министра юстиции Дениса Малюску, издавшего приказ об отмене всех регистраций по адресу: ул. Саксаганского, 80 (там находится один из бизнесов моего мужа – ЖК "Патриарх Холл"). Позже мои адвокаты узнали, что именно Шапран обращался в Департамент архитектуры с заявлением о присвоении нового адреса – ул. Саксаганского, 78–80.

Более того, подлинные источники мне сообщили о недавней личной встрече Кипера и коллегии судей апелляционного хозяйственного суда: Станик С.Р., Тарасенко К.В., Шаптала Е.Ю., предметом которой было влияние на последних для принятия решений в пользу удобной, приемлемой и устроящей круг заинтересованных лиц позиции, а не мою, законную и правовую. Следует отметить, что эта встреча прошла накануне судебного заседания, которое состоится 13.06.2023.

Имею абсолютную уверенность, что убедиться в этом Вам не будет сложно, используя данные системы посещения судов.

Следовательно, коррупционные схемы со стороны судей под покровительством эксруководителя городской прокуратуры Кипера особо не скрывались ни тогда, ни сейчас и не исчезали из виду судебной власти и правоохранителей, поскольку безнаказанность и произвол — известные признаки для должностных лиц неблаговидных мотивов. А благодаря посещениям заседаний суда представителями Киевской городской прокуратуры, контролируемыми в своих действиях Кипером, по настоящее время осуществляется беззаконие и давление на судей. Такое функционирование правовой системы уничтожает все конституционные принципы правосудия в нашем государстве.

У меня та степень отчаяния, что готова обнародовать все эти обстоятельства в СМИ, чтобы положить конец произволу должностных лиц-рейдеров, объектом неправомерности которых стала лично я. И готова привлечь внимание судей, граждан и всех, кто оказался на моем месте, чтобы мои исковые требования были рассмотрены в справедливых инстанциях национального судопроизводства.

Обращаюсь к Вам, уважаемый господин президент, с просьбой о помощи остановить должностных агрессоров, не имеющих ни должностного, ни человеческого достоинства и чести. Я использовала все средства, чтобы установить справедливость, имею последнюю надежду на Ваше вмешательство в циничные и противоправные действия указанных лиц.