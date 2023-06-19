Рейдерство в Украине "оживает": количество дел о захватах в этом году уже больше, чем за весь 2022-й

За январь-май 2023 года в Украине зарегистрировали на 12% больше производств по рейдерству, чем за весь 2022 год. По всем делам с начала года до суда дошли 10%, все они касаются подделки документов.

Об этом сообщают аналитики сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Опендатабот.

За пять месяцев в Украине зарегистрировали 147 уголовных производств по фактам рейдерских действий, что в 2,7 раза меньше, чем в этот же период 2021 года, когда было зарегистрировано 398 производств.

В 2023 году из 147 производств 87 касаются подделки документов (ст. 205-1 УКУ). Аналогичное количество дел было зафиксировано за весь 2022 год. Показатель за 5 месяцев 2021 года превышает нынешний в 3,5 раза - 305 производств.

Что касается других дел в 2023 году, то по фактам противодействия законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УКУ) правоохранители расследовали 43 дела. Показатель в 1,5 раза превышает прошлогодний, и на 26% уступает количество за этот период в 2021 году.

За пять месяцев 2023 года насчитывалось 17 рейдерских дел по противоправному завладению имуществом предприятий (ст. 206-2 УКУ), в течение всего 2022 года - 15, а в январе-мае 2021 года - 35.

Но не все дела доходят до суда. В 2023 году правоохранители передали на рассмотрение судей 14 производств (10% от общего количества), за соответствующий период 2021 года - 133 (33%).

Ранее эксперты предполагали, что уменьшение количества дел по рейдерству в 2022 году связано с закрытием реестров и ограничением проведения регистрационных действий на основании доверенности.

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