Рейдеры захватили завод детского питания на Полтавщине: разоблачена масштабная афера

Разоблачена преступная организация из 15 человек, которая подделывала документы и захватила детский пищевой завод в Полтавской области. Пятерым участникам объявлены подозрения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, адвокат и владелец медиахолдинга, используя подконтрольные информационные ресурсы в качестве инструментов давления и шантажа на бизнесменов и политиков, вместе с сообщниками организовали мошенническое завладение 100% уставного капитала предприятия.

В состав преступной организации входило по меньшей мере 15 человек – представители силового блока, адвокаты, нотариусы и "уголовный авторитет".

"В июле 2022 года они незаконно перерегистрировали завод на подконтрольных лиц. Для этого вмешались в государственные реестры и изготовили поддельные документы. В результате таких действий владельцам предприятия был нанесен ущерб на сумму более 250 млн грн", - подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что правоохранители провели более 30-ти санкционированных обысков по местам жительства фигурантов и в офисных помещениях. Изъяли мобильные телефоны, документацию, оружие, патроны, деньги, автомобили, "черновые записи" и другие вещи.

"В настоящее время их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Пятерым участникам сообщено о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, мошенничестве, противоправном завладении имуществом предприятия, подлоге и использовании поддельных документов, злоупотреблении полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги и служебном подлоге (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, УК Украины) ", – сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что решается вопрос об избрании им мер и уведомление о подозрении другим участникам. Также проверяется их причастность к подготовке к рейдерским захватам других предприятий на территории разных областей.