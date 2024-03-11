Сколько уклонистов привлекли к ответственности в 2023 году

1 274 приговора в Украине были вынесены по судебным делам об уклонении от военной службы в 2023 году. Обвиняемые украинцы призывного возраста получили как условные, так и реальные сроки лишения свободы до 5 лет.

Об этом сообщает "Опендатабот".

3 746 приговоров уклонистам

По данным аналитиков, 3746 приговоров уклонистам суммарно было вынесено с самого начала войны в 2014 году. Треть из них приходится на 2023 год.

"Первый пик наказаний уклонявшихся случился в 2015 году: тогда было вынесено 1 596 приговоров. Далее их количество постепенно спадало, достигнув 8 доведенных до конца дел в 2021 году. Однако уже в первый год великой войны таких дел увеличилось в 20 раз — до 220 приговоров", - отмечают в "Опендатаботе".

Аналитики обращают внимание, что количество дел в прошлом году возросло в 5 раз - до 1 274. 60 уголовных производств завершились реальным заключением.

"Например, в сентябре в прошлом году военнообязанный прошел медкомиссию, получил повестку, но не пришел в пункт сбора. Как следствие, он получил приговор о лишении свободы на 3 года", - сообщают в "Опендатабот".

Там добавляют, что 120 приговоров уклонистам уже были вынесены в январе 2024 года. Это составляет 54% от общего количества приговоров по статье за весь 2022 год.

Мобилизация в Украине

В настоящее время в Украине действие военного положения и общей мобилизации продлено до 13 мая 2024 года.

После вручения повестки военнообязанным необходимо обязательно прийти в ТЦК для выверки данных.

В то же время, место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством. В апреле 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.

7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". Документ был разработан Министерством обороны совместно с Генеральным Штабом.

Как сообщил депутат Федор Вениславский, Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации.

"О блокировании средств на счетах, денежных активов и т.п. - мы в комитете эту норму отклонили. Поэтому маловероятно, что норма об аресте счетов попадет в финальный вариант закона", - заявил Вениславский.

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