Уклонистов лишат права управлять авто: какие ограничения будут в законе о мобилизации и когда его примут

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил, что депутаты могут принять новый законопроект о мобилизации во втором чтении до конца марта.

Об этом депутат рассказал в интервью РБК-Украина.

Когда законопроект о мобилизации будет вынесен в сессионный зал

По словам Вениславского, в документ внесли более 4 тысяч поправок.

"Поэтому было принято решение все однотипные законодательные поправки разбить на группы. И в результате из более чем 4 тысяч поправок мы получили 16 блоков из ключевых вещей, которые народные депутаты предлагали нам изменить, выложить в другие редакции и т.д.", - сообщил Вениславский.

Он добавил, что 4 марта Секретариат должен подготовить сравнительную таблицу законопроекта. Уже начиная с 5-6 марта Совет может приступить к постатейному обсуждению и к учету или отклонению этих законодательных поправок с участием подававших их нардепов.

"Оптимистично - что комитет до 10-15 марта сможет закончить с поправками. Пессимистически - до 20 марта мы сможем их рассмотреть, сформировать заключение комитета, проголосовать и направить законопроект на второе чтение в Совет. То есть и при оптимистическом, и при пессимистическом сценарии до конца марта у нас есть все шансы в зале этот законопроект проголосовать во втором чтении", - прогнозирует Вениславский.

Какие ограничения для уклонистов будут в законе о мобилизации

Как сообщил Вениславский, Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации, но поддержал лишение права управлять автомобилем.

По словам нардепа, нормы ограничения конституционных прав и свобод наиболее дискуссионные. Речь идет об ограничении прав физического лица в выезде за пределы Украины, об ограничении прав на управление транспортным средством, а также о наложении ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках.

"Мы решили, что ограничение в праве выезда за пределы Украины для военнообязанных, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже прописано в законе о правовом режиме военного положения. Дополнительно это регулировать в новом законе, на наш взгляд, нужды нет", - сказал он.

В то же время, была поддержана норма о запрете мужчине управлять транспортным средством, если он "не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т.д.".

"О блокировании средств на счетах, денежных активов и т.п. - мы в комитете эту норму отклонили. Поэтому маловероятно, что норма об аресте счетов попадет в финальный вариант закона", - заявил Вениславский.

Кроме того, возможно, будут повышены существующие штрафы за уклонение от мобилизации.

"Но это уже вопрос в правоохранительный комитет, как он будет рассматривать ужесточение санкций в Кодексе об административных правонарушениях в плане ответственности за невыполнение своей обязанности по мобилизации и мобилизационной подготовке. И это уже будет в комплексе, уже после того, как мы выйдем на финальный вариант этого законопроект", - подчеркнул Вениславский.

Обещают учесть все предложения, которые улучшат законопроект

7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". Документ был разработан Министерством обороны совместно с Генеральным Штабом.

Ранее глава фракции "Слуга народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия перечислил нормы в законопроекте о мобилизации, требующие исправления и просмотра до второго чтения. По его словам, арестов счетов уклончан точно не будет, но будет другое принуждение.

Также в Верховной Раде ждут разъяснений от Минобороны по поводу идеи рассылать повестки через электронный кабинет призывника в законопроекте о мобилизации. Депутаты не понимают, как эта идея может быть реализована технически, поскольку не все люди могут или имеют доступ к интернету и смартфонам.

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