"Их не будут спрашивать": Минюст требует мобилизации осужденных наравне с другими гражданами

В новом законопроекте правительства о мобилизации, проголосованном в первом чтении, предлагается разрешить привлекать в ряды ВСУ осужденных по их желанию, но Министерство юстиции предлагает более радикальные шаги.

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Об этом заявил глава ведомства Денис Малюска, сообщает РБК-Украина.

По его словам, обязанность каждого гражданина – защищать государство. То, что гражданин когда-то совершил преступление и получил какое-то наказание — не обязательно срок в тюрьме – и теперь находится или всегда находился на свободе, это не повод для того, чтобы не защищать Родину.

"Защита страны — не право, а обязанность. Вопрос не в том, чтобы разрешить осужденным служить в армии, и не в том, сколько желающих есть среди данной категории лиц. Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция", - отметил Малюска.

Он подчеркнул, что решение о том, чтобы мобилизовать или не мобилизовать гражданина с судимостью, должны выносить органы ТЦК, занимающиеся комплектованием армии.

"Это наша позиция и мы будем просить депутатов поддержать это. Речь идет о "десятках тысяч людей"", - подчеркнул Малюска.

В Украине хотят разрешить осужденным и заключенным воевать

Министерство юстиции Украины наработало изменения, благодаря которым люди с судимостью смогут присоединиться к рядам ВСУ. Речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и о тех, кто был осужден ранее и уже отбыл наказание.

В настоящее время украинское законодательство запрещает привлекать в ряды Вооруженных сил Украины не только находящихся в тюрьмах осужденных, но и тех, кто отбыл свое наказание и находится на свободе.

Поэтому Минюст уже разработал предложения изменений к законодательству, которые находятся на рассмотрении в комитетах ВРУ, которые призваны устранить эту проблему.

С началом полномасштабного вторжения Минюст получил от осужденных тысячи обращений о том, что они желают присоединиться к рядам Вооруженных Сил, к отражению агрессии.

Заметим, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предлагал в новом законопроекте о мобилизации прописать в мобилизованных категориях тех, кто отбывает наказание в исправительных колониях и добровольно соглашается идти в армию.

Однако Генштабу ВСУ эта идея не очень нравится. Там заявили, что служба в армии для достойных людей не может рассматриваться как наказание. Однако Лубинец подчеркнул, что даже находящиеся в местах лишения свободы осужденные остаются людьми и гражданами Украины.