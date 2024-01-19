В Украине хотят разрешить осужденным и заключенным воевать

Министерство юстиции Украины наработало изменения, благодаря которым люди с судимостью смогут присоединиться к ВСУ. Речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и о тех, кто был осужден ранее и уже отбыл наказание.

Об этом заявила в эфире Украинского радио заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды Вооруженных сил Украины не только находящихся в тюрьмах осужденных, но и тех, кто отбыл свое наказание и находится на свободе.

"Они живут среди нас, так же боятся, так же переживают и могут быть полезными, но, к сожалению, они сняты с военного учета и никоим образом не могут помочь армии", - отметила Высоцкая.

Поэтому Минюст уже разработал предложения изменений к законодательству, которые находятся на рассмотрении в комитетах ВРУ, которые призваны устранить эту проблему.

По мнению Высоцкой, не стоит законодательно ограничивать, какие категории осужденных могут мобилизоваться в ВСУ, а какие — нет.

"Давайте предоставим возможность всем, чтобы самое желание приобщиться было главным определяющим принципом", - подчеркнула чиновница.

Она добавила, что с началом полномасштабного вторжения Минюст получил от осужденных тысячи обращений о том, что они желают присоединиться к рядам Вооруженных Сил, к отражению агрессии.

"Все это говорит о том, что на мобилизацию наших осужденных тоже нужно обратить внимание для того, чтобы те, кто действительно хочет приобщиться и может быть полезным, смог это сделать", - отметила Высоцкая.

Она подчеркнула, что январь-февраль – это время, когда будут приняты новые правила мобилизации.

"Но не факт, что вопрос с осужденными решится в этот раз, потому что эта дискуссия не может останавливать другие важные изменения. Возможно сейчас в каком-то ограниченном варианте будут приниматься изменения, например, относительно вышедших несколько лет назад из тюрем осужденных или были осуждены за отдельные преступления. Хотя наша позиция такова, что неважно, за какие преступления. Если наказание отбыто, человек на свободе, мы все должны относиться к нему как к обычному", - подчеркнула Высоцкая.

Чиновница напомнила, что Россия использует осужденных очень много лет и имеет целую систему их обучения, подготовки, вербовки.

"Это целая военная машина, которая работает. А мы сейчас только на этапе "давайте примем закон о возможности". Так что вы понимаете разницу подготовки нашей и врага. Поэтому я думаю, что нам нужно спешить в этом вопросе", - подытожила Высоцкая.

Лубинец предлагает мобилизовать осужденных

Заметим, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предлагал в новом законопроекте о мобилизации прописать в категориях, которые могут быть мобилизованы, тех, кто отбывает наказание в исправительных колониях и добровольно соглашается идти в армию.

Однако главнокомандующему Валей Залужному, как и Генштабу ВСУ, эта идея не очень нравится. Там заявили, что служба в армии для достойных людей не может рассматриваться как наказание. Однако Лубинец подчеркнул, что даже находящиеся в местах лишения свободы осужденные остаются людьми и гражданами Украины.

Военные просят мобилизовать еще до 500 тысяч человек

Военное руководство Украины в конце ноября инициировало в рамках комплексного плана мобилизации призыв в ВСУ до 500 тысяч человек, однако пока нет понимания как будут происходить демобилизационные процессы и из каких источников мобилизация будет финансироваться. Об этом рассказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

Верховная Рада уже уменьшила призывной возраст в Украине с 27 до 25 лет. Однако эти изменения в законе №9281 еще не вступили в силу, поскольку его еще не подписал президент Владимир Зеленский.

Зеленский также сообщил, что не одобрит закон о мобилизации женщин и подписывать его не будет.

Также Министерство обороны в этом году хочет призвать на военную службу мужчин, проживающих за границей.