Когда Кабмин внесет в Раду обновленный законопроект о мобилизации

Правительство внесет новую редакцию законопроекта о мобилизации в Верховную Раду не в ближайшие дни – речь идет о неделях.

Об этом заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

Она рассказала, что кардинальных изменений в новой редакции законопроекта не будет, однако изменятся подходы к отдельным категориям граждан.

"Главная идея законопроекта остается неизменной - дать отдых тем, кто воюет на передовой с 2022 года", - подчеркнула Калмыкова.

По ее словам, в Минобороны хотели, чтобы обновленный законопроект о мобилизации появился в Верховной Раде в ближайшее время, но документ должен пройти путь согласования в правительстве.

"Мы хотели бы, чтобы это было в течение дней, но мы понимаем, что это будет несколько недель", - отметила Калмыкова.

Она добавила, что начало реализации норм законопроекта также ожидается в течение недель или месяца.

Напомним, Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. В документе учтены все предложения, согласованные с депутатами на заседаниях Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Мобилизация в Украине: провал законопроекта от правительства

Напомним, 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (№10378), содержащий жесткие ограничения для уклонистов.

Кроме того, что в проекте предусматривается отмена такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе", в нем предлагается уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет, ограничить права граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы и т.д.

Также в законопроекте отмечается, что военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части, будут вносить в Единый реестр должников. Также к ним, как предлагает документ, будут применяться временные ограничения посредством ограничения права на пользование и распоряжение средствами.

Этот документ вызвал множество обсуждений и дискуссий среди политических представителей и общественности. В частности, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что законопроект, предложенный Кабинетом министров, содержит нормы, противоречащие Конституции Украины.

Также Антикоррупционный комитет Верховной Рады нашел в законопроекте о мобилизации №10378 определенные положения, которые могут способствовать коррупционным рискам.

В итоге 11 декабря глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект вернули правительству на доработку.

Впрочем, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что это правительство отозвало документ. Слова Мельничука подтверждает и информация в карточке законопроекта на сайте парламента, где указан статус "Проект отозван".

Как рассказал народный депутат Украины Ярослав Железняк, в январе депутаты могут рассмотреть законопроект об изменениях по мобилизации.