Когда Рада рассмотрит новый законопроект о мобилизации: прогноз депутатов и Офиса президента

Верховная рада Украины может принять законопроект о мобилизации через несколько недель. Речь идет о доработанном документе с предложениями нардепов.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк,пишет РБК-Украина.

По его словам, при принятии законопроекта будут учтены позиции не только Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, но и, например, антикоррупционного и других комитетов парламента.

"Я думаю, что несколько дней, максимум недель и закон будет все же проголосован в первом, втором чтении. Ну, имеется в виду с учетом еще дополнительных поправок, которые нужно внести", - подчеркнул Подоляк.

Как рассказал народный депутат Украины Ярослав Железняк, в январе депутаты могут рассмотреть законопроект об изменениях по мобилизации.

"Вероятно, на следующей неделе состоится дополнительное заседание, на котором будет принято финальное решение по законопроекту о военном реестре. Предварительно сообщалось о вторнике, но думаю, это будет что чуть позже. Следовательно, это один из сценариев", - сообщил он.

Соответственно, возможно, к этому моменту будет доработана версия Закона о мобилизации, отметил нардеп.

"Там есть отдельные вопросы по Регламенту, как это будет внесено. Потому что правительство свой законопроект отозвало, а четыре альтернативных законопроекта до сих пор остаются. Но есть определенная вероятность, что все же в январе, еще до открытия новой сессии парламента, будет рассматриваться законопроект об изменениях по мобилизации в первом чтении. Я бы не делал прогнозов по конкретным датам, но такая возможность точно остается", - подчеркнул Железняк.

Напомним, Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. В документе учтены все предложения, согласованные с депутатами на заседаниях Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Минобороны готово вносить законопроект на согласование правительства в ближайшее время.

Мобилизация в Украине: провал законопроекта от правительства

Напомним, 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (№10378), содержащий жесткие ограничения для уклонистов.

Кроме того, что в проекте предусматривается отмена такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе", в нем предлагается уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет, ограничить права граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы и т.д.

Также в законопроекте отмечается, что военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части, будут вносить в Единый реестр должников. Также к ним, как предлагает документ, будут применяться временные ограничения посредством ограничения права на пользование и распоряжение средствами.

Этот документ вызвал множество обсуждений и дискуссий среди политических представителей и общественности. В частности, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что законопроект, предложенный Кабинетом министров, содержит нормы, противоречащие Конституции Украины.

Также Антикоррупционный комитет Верховной Рады нашел в законопроекте о мобилизации №10378 определенные положения, которые могут способствовать коррупционным рискам.

В итоге 11 декабря глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект вернули правительству на доработку.

Впрочем, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что это правительство отозвало документ. Слова Мельничука подтверждает и информация в карточке законопроекта на сайте парламента, где указан статус "Проект отозван".