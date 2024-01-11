Усиление мобилизации. Минобороны уже подготовило новую редакцию законопроекта

Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Об этом вечером 11 января сообщил глава ведомства Рустем Умеров.

По его словам, в документе учтены все предложения, согласованные с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороны и разведки.

Чиновник отметил, что Минобороны готово вносить законопроект на согласование правительства в ближайшее время.

Среди прочего планируется:

установить четкий срок службы при мобилизации;

предоставить освобожденным из плена возможность выбирать, оставаться ли в войске (Умеров добавил, что те, кто решит остаться, будут нуждатся как минимум в нескольких месяцах отпуска);

уволить срочников.

Мобилизация в Украине: провал законопроекта от правительства

В конце декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагались изменения в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Среди прочего были прописаны смена призывного возраста с 27 до 25 лет и отмена права на отсрочку для людей с 3-й группой инвалидности.

Кроме того, правительство предложило ограничить ряд гражданских прав для военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части. Речь шла о:

запрете выезда за границу;

запрете на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничении права на управление собственным транспортным средством и получения водительского удостоверения;

ограничения права на пользование и распоряжение денежными средствами и другими ценностями;

отказе в заключении кредитного договора, договора ссуды;

приостановке получения льгот и услуг от государства.

Документ столкнулся со значительной критикой общества и политиков. В итоге 11 декабря глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект вернули правительству на доработку.

Впрочем, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что это правительство отозвало документ. Слова Мельничука подтверждает и информация в карточке законопроекта на сайте парламента, где указан статус "Проект отозван".