Комитет Рады выявил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации

Антикоррупционный комитет Верховной Рады нашел в законопроекте о мобилизации №10378 определенные положения, которые могут способствовать коррупционным рискам.

Об этом сообщает председатель комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасия Радина.

"Комитет действительно выявил ряд проблемных норм, которые могут привести к коррупционным рискам. Вместе с тем, Министерство обороны согласилось с высказанными замечаниями. Совместно с профильным комитетом, комитетом по вопросам здоровья нации и другими коллегами уже работаем над изменением процедур и подходов", – написала она.

Она отметила, что такие выводы комитета направлены на то, чтобы мобилизация была справедливой, предсказуемой и свободной от коррупционных рисков.

По мнению Радиной, следующие аспекты нуждаются в усовершенствовании:

Отказаться от возложения на органы местного самоуправления обязанности "обеспечить прибытие" военнообязанных в военкомате. Областные медицинские службы могут обеспечивать транспорт, но не могут применять принуждение.

Четко определить сроки и условия для инициирования внесения военнообязанных в реестр должников и ограничение их прав.

Устранить право районных (городских) комиссий предоставлять отсрочки от направления на базовую военную службу.

"Вопросов, нуждающихся в тщательной доработке, в законопроекте значительно больше. В первую очередь — по преодолению коррупции в ВЛК и МСЭК. Доработать нужно и процедуры подтверждения других обстоятельств, которые являются основаниями для отсрочки от мобилизации", - добавила она.

Новый законопроект о мобилизации

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" ( №10378 ), содержащий жесткие ограничения для сторонников.

В проекте предполагается упразднение такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе". Вместо этого мужчин будут делить только на пригодных и непригодных к службе. Также в нем предлагается:

уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет;

усовершенствовать процедуру военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

отменить срочную военную службу и ввести для всех граждан Украины младше 25 лет базовую общевойсковую подготовку;

ограничить права граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы.

Данный документ сразу вызвал множество дискуссий в политикуме и обществе.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что законопроект по мобилизации в текущем виде не будет вынесен на голосование. Его представление на голосование в парламенте состоится после обсуждения на уровне Генштаба, Минобороны, Минфина, Кабмина и других инстанций и внесения соответствующих изменений.

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