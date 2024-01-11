Посилення мобілізації. Міноборони вже підготувало нову редакцію законопроєкту

Міністерство оборони України підготувало нову редакцію законопроекту про мобілізацію. Про це ввечері 11 січня повідомив очільник відомства Рустем Умєров.

За його словами, в документі враховано всі пропозиції, погоджені з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Чиновник зазначив, що Міноборони готове вносити законопроєкт на погодження уряду найближчим часом.

Серед іншого планується:

встановити чіткий термін служби при мобілізації;

надати звільненим із полону можливість обирати, чи залишатися у війську (Умєров додав, що ті, хто вирішить залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки);

звільнити строковиків.

Мобілізація в Україні: провал законопроєкту від уряду

Наприкінці грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт, який запропонував зміни до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Серед іншого були прописані зміна призовного віку з 27 до 25 років та скасування права на відстрочку для людей із 3-ю групою інвалідності.

Крім того, уряд запропонував обмежити низку громадянських прав для військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин. Ішлося про:

заборону виїзду за кордон;

заборону на проведення операцій із рухомим та нерухомим майном;

обмеження права на керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування й розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмову в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Документ зіткнувся зі значною критикою з боку суспільства та політиків. У підсумку 11 грудня голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт повернули уряду на доопрацювання.

Втім, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що це уряд відкликав документ. Слова Мельничука підтверджує й інформація в картці законопроєкта на сайті парламенту, де вказано статус "Проєкт відкликано".