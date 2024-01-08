В НБУ не видят законного способа финансово ограничить уклонистов

В рамках существующего сегодня законодательного поля финансово ограничить лиц, уклоняющихся от мобилизации в Украине, нельзя. В Национальном банке Украины надеются, что власть найдет другие методы воздействия.

Об этом заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, пишет УНИАН.

"В рамках того законодательного поля, которое существует на сегодняшний день, я такой возможности не вижу. Любая информация, которая есть в банках и касается каждого конкретного лица, она может раскрываться только в отдельных случаях, в большинстве - по решению суда. Отдельные правоохранительные органы имеют больше возможностей, однако они не безграничны даже для них", – пояснила Рожкова.

Она добавила, что не видит такой возможности в рамках существующего законодательства.

Рожкова выразила надежду, что власть все же не будет прибегать к таким финансовым репрессиям, а найдет другой способ.

"Банки имеют много информации. Человека можно за номером телефона отследить, для этого не обязательно смотреть банковскую карту, где происходили транзакции. Я хочу верить, что до этого не дойдет. Я не думаю, что нам следует прибегать к таким финансовым репрессиям". Должны быть задействованы другие механизмы", - убеждена Рожкова.

Что не так с новым законопроектом о мобилизации

Напомним, 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (№10378), содержащий жесткие ограничения для уклонистов.

Кроме того, что в проекте предусматривается отмена такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе", в нем предлагается уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет, ограничить права граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы и т.д. д.

Также в законопроекте отмечается, что военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части, будут вносить в Единый реестр должников. Также к ним, как предлагает документ, будут применяться временные ограничения посредством ограничения права на пользование и распоряжение средствами.

Этот документ вызвал множество обсуждений и дискуссий среди политических представителей и общественности. В частности, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что законопроект, предложенный Кабинетом министров, содержит нормы, противоречащие Конституции Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что в текущем виде законопроект по мобилизации на голосование вынесен не будет. Его представление на голосование в парламенте состоится после обсуждения на уровне Генштаба, Минобороны, Минфина, Кабмина и других инстанций и внесения соответствующих изменений.