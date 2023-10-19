Monobank опроверг информацию о блокировке карт мужчинам в случае неявки в ТЦК

Сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что мужчинам, получившим повестку и не явившимся в территориальные центры комплектования, будут блокировать банковские карты. При этом посты в соцсетях сопровождались скриншотом из приложения Monobank.

"Знали ли вы о том, что вам могут заблокировать банковскую карту за неявку в ТЦК по повестке, которую вы даже и не получали? К сожалению, такие случаи все чаще происходят", — говорится в сообщении.

В Monobank отреагировали на эту информацию и назвали ее фейком и ИПСО.

"Администраторам каналов, которые так используют наше приложение и бренд будет заблокирован возможность использовать банки", - написал соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Напомним, ранее в Украине появилась информация, что повестки будут рассылаться через мессенджеры. Однако министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в настоящее время технически невозможно запустить такую услугу.