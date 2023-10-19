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Monobank спростував інформацію про блокування карток чоловікам у разі неявки до ТЦК

Monobank спростував інформацію про блокування карток чоловікам у разі неявки до ТЦК

Сьогодні в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що чоловікам, які отримали повістку і не явилися в територіальні центри комплектування блокуватимуть банківські картки. При цьому пости в соцмережах супроводжувалися скріншотом з додатку Monobank.

"Чи знали ви про те, що вам можуть заблокувати банківську карту за неявку до ТЦК по повістці, яку ви навіть і не отримували? На жаль, такі випадки дедалі частіше трапляються", — йдеться в повідомленні.

У Monobank відреагували на цю інформацію та назвали її фейком та  ІПСО.

"Адміністраторам каналів, які так використовують наш застосунок та бренд буде заблоковано можливість використовувати банки", - написав співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Нагадаємо, раніше в Україні з'явилася інформація, що повістки розсилатимуться через месенджери. Проте, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що наразі технічно неможливо запустити таку послуги.

Автор:
Тетяна Гойденко