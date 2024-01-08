У НБУ не бачать законного способу фінансово обмежити ухилянтів

В рамках того законодавчого поля, що існує на сьогодні, фінансово обмежити осіб, які ухиляються від мобілізації в Україні, не можна. В Національному банку України сподіваються, що влада знайде інші методи впливу.

Про це заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, пише УНІАН.

"В рамках того законодавчого поля, яке існує на сьогодні, я такої можливості не бачу. Будь-яка інформація, яка є в банках і стосується кожної конкретної особи, вона може розкриватися тільки в окремих випадках, в більшості - за рішенням суду. Окремі правоохоронні органи мають більше можливостей, проте вони не безмежні навіть для них", - пояснила Рожкова.

Вона додала, що не бачить такої можливості в рамках існуючого законодавства.

Рожкова висловила сподівання, що влада все ж не вдаватиметься до таких фінансових репресій, а знайде інший спосіб.

"Банки мають багато інформації. Людину можна за номером телефону відслідкувати, для цього не обов'язково дивитися банківську картку, де відбувалися транзакції. Я хочу вірити, що до цього не дійде. Я не думаю, що нам слід вдаватися до таких фінансових репресій. Мають бути задіяні інші механізми", - переконана Рожкова.

Що не так з новим законопроєктом про мобілізацію

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№10378), який містить жорсткі обмеження для ухилянтів.

Крім того, що у проєкті передбачається скасування такого поняття як "обмежено придатний до військової служби", у ньому ще пропонується зменшити призовний вік з 27 до 25 років, обмежити права громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби і т. д.

Також у законопроєкті зазначається, що військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників. Також до них, як пропонує документ, застосовуватимуть тимчасові обмеження у вигляді обмеження права на користування та розпорядження коштами.

Цей документ викликав багато обговорень та дискусій серед політичних представників та громадськості. Зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що законопроєкт, запропонований Кабінетом міністрів, містить норми, які суперечать Конституції України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що в поточному вигляді законопроєкт щодо мобілізації на голосування винесений не буде. Його представлення на голосування в парламенті відбудеться лише після обговорення на рівні Генштабу, Міноборони, Мінфіну, Кабміну та інших інстанцій і внесення відповідних змін.